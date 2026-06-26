NAStartUp accelera ancora: startup, AI, networking e innovazione sociale nel nuovo Business L@unch

Nel tredicesimo anno di attività l’acceleratore fondato da Antonio Prigiobbo consolida il proprio modello: eventi gratuiti, rete internazionale, nuovi format esperienziali e progetti su intelligenza artificiale, finanza digitale e impresa.

Tra una startup e un’innovazione, tra un mese e l’altro, NAStartUp procede verso la metà del suo tredicesimo anno di attività confermando la propria vocazione originaria: mettere insieme imprese, talenti, investitori, università, territori e visioni.

Un percorso costruito su una convinzione precisa: l’innovazione non nasce mai da sola, ma dall’incontro tra persone, competenze e possibilità. È su questa direttrice che l’acceleratore napoletano fondato da Antonio Prigiobbo continua a sviluppare format, progetti e occasioni di confronto aperte alla filiera dell’innovazione.

Station Roulette, il format che allena gli acceleratori veri

Si è tenuto giovedì 25 giugno l’ultimo appuntamento di NAStartUp nella formula Station Roulette, un format pensato per allenare gli acceleratori che, a Napoli e non solo da Napoli, accelerano davvero: creando connessioni, sviluppando networking, facendo circolare idee, progetti e opportunità.

Nell’ultimo mese si sono succeduti diversi incontri a supporto delle startup, sia con le realtà presentate di recente sia attraverso momenti di recap periodico, con attività aperte e gratuite grazie ai partner di NAStartUp e al nuovo vettore PlugIN, coordinato da Luigi Nardullo.

A questo si aggiunge lo sviluppo di progettualità con le università di Napoli e non solo, in una logica di ecosistema che guarda al territorio ma non si ferma al territorio.

Le iniziative strutturali: UpStudio e N AI Lab

NAStartUp, oltre a sfidare la rete e gli innovatori, sta portando avanti diverse iniziative strategiche che vedono impegnata in prima linea la cabina di regia guidata da Antonio Prigiobbo.

Tra queste c’è UpStudio, una factory nata per supportare imprenditori e investitori nella costruzione degli strumenti necessari a dare vita a una vera boutique dell’innovazione: uno spazio dove far nascere startup tailor made, aperte a talenti e finanza.

Attualmente StartUpStudio sta lavorando su due traiettorie progettuali: un progetto FinTech legato alle stablecoin, alla blockchain e ai nuovi scenari della finanza digitale; un nuovo marketplace dedicato al tempo libero e al divertimento.

Su un altro fronte si muove N AI Lab – Napoli Artificial Intelligence Lab, laboratorio che mette insieme imprese, startup, talenti e mercato con l’obiettivo di evitare che l’economia dei territori perda le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale.

La sfida è accorciare ancora una volta le distanze: tra Nord Italia e Sud Italia, ma anche tra Nord del mondo — a partire dagli Stati Uniti — e Sud del mondo, con l’Italia chiamata a giocare una partita decisiva sull’innovazione globale.

L’innovazione sociale come infrastruttura

Una delle chiavi del “think different” di NAStartUp, e dell’impronta data da Antonio Prigiobbo, è l’innovazione sociale. Non intesa soltanto come social media — dimensione che pure unisce la rete europea e una community di oltre 20.000 innovation lover — ma come capacità di generare innovazione mettendo insieme le persone: in modo comodo, informale, rilassato, dentro luoghi in cui il confronto non diventa barriera, ma possibilità.

È qui che il fattore umano diventa infrastruttura. Prima delle piattaforme, prima dei pitch, prima dei capitali finanziari, c’è la relazione. E il vero capitale, quello umano.

Business L@unch, il pranzo in cui si accelera

Il format più recente nato in questa direzione è Business L@unch, il pranzo in cui si accelera ma che, alla fine, nessuno vorrebbe vedere terminare.

Dopo StarSupper, la cena di gala con decine di innovatori, è nata l’esigenza di sviluppare anche un format mattutino e più operativo: una colazione-pranzo dinamica, capace di mettere a fuoco e accelerare nuove opportunità di NAStartUp insieme ai nuovi componenti del network.

Un momento più raccolto e operativo, pensato per far emergere connessioni, progetti e possibilità prima che la giornata entri nel suo ritmo ordinario.

Business L@unch nasce come pranzo d’affari pensato per far conoscere meglio persone e idee prima e dopo gli eventi. Un pretesto per rallentare, creare una bolla nel tempo, mettersi insieme, sviluppare e rafforzare alleanze. Perché anche l’innovazione, a volte, ha bisogno di un tavolo di lavoro differente, di un racconto e di un tempo più umano.

Il luogo: il Bistò ai Quartieri Spagnoli

La magia del primo Business L@unch è nata anche grazie allo chef Francesco Frascione, partner con Quostro, che per l’occasione ha trasformato il Bistò in un ristorante fine dining ai Quartieri Spagnoli di Napoli, nel chiostro di un monastero del Cinquecento, luogo in cui opera la Fondazione Quartieri Spagnoli.

Il primo Business L@unch di NAStartUp ha proposto un percorso gastronomico capace di dialogare con il racconto dell’innovazione.

Il pranzo si è aperto con un gazpacho napoletano realizzato con pomodoro bio antico di Napoli, cetriolo e papaccella napoletana, presidio Slow Food.

Al centro del menù, SUD, piatto-manifesto della filosofia dello chef Francesco Frascione, adottato da NAStartUp. Un caposaldo della sua cucina, capace di concentrare sapori e profumi del Mediterraneo attraverso un’interpretazione contemporanea, equilibrata e identitaria.

Il piatto unisce elementi della tradizione gastronomica in un gioco di consistenze e temperature: spaghettone di Gragnano IGP, burrata pugliese, ’nduja di Spilinga, peperone crusco e limone bruciato di Sicilia.

A chiudere: cake alla mela annurca IGP, caffè e biscotti artigianali.