NAStartUp accelera ancora: startup, AI, networking e innovazione sociale nel nuovo Business L@unch

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ildenaro.it
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Nel tredicesimo anno di attività l’acceleratore fondato da Antonio Prigiobbo consolida il proprio modello: eventi gratuiti, rete internazionale, nuovi format esperienziali e progetti su intelligenza artificiale, finanza digitale e impresa.

Tra una startup e un’innovazione, tra un mese e l’altro, NAStartUp procede verso la metà del suo tredicesimo anno di attività confermando la propria vocazione originaria: mettere insieme imprese, talenti, investitori, università, territori e visioni.

Un percorso costruito su una convinzione precisa: l’innovazione non nasce mai da sola, ma dall’incontro tra persone, competenze e possibilità. È su questa direttrice che l’acceleratore napoletano fondato da Antonio Prigiobbo continua a sviluppare format, progetti e occasioni di confronto aperte alla filiera dell’innovazione.

Station Roulette, il format che allena gli acceleratori veri

Si è tenuto giovedì 25 giugno l’ultimo appuntamento di NAStartUp nella formula Station Roulette, un format pensato per allenare gli acceleratori che, a Napoli e non solo da Napoli, accelerano davvero: creando connessioni, sviluppando networking, facendo circolare idee, progetti e opportunità.

Nell’ultimo mese si sono succeduti diversi incontri a supporto delle startup, sia con le realtà presentate di recente sia attraverso momenti di recap periodico, con attività aperte e gratuite grazie ai partner di NAStartUp e al nuovo vettore PlugIN, coordinato da Luigi Nardullo.

A questo si aggiunge lo sviluppo di progettualità con le università di Napoli e non solo, in una logica di ecosistema che guarda al territorio ma non si ferma al territorio.

Le iniziative strutturali: UpStudio e N AI Lab

NAStartUp, oltre a sfidare la rete e gli innovatori, sta portando avanti diverse iniziative strategiche che vedono impegnata in prima linea la cabina di regia guidata da Antonio Prigiobbo.

Tra queste c’è UpStudio, una factory nata per supportare imprenditori e investitori nella costruzione degli strumenti necessari a dare vita a una vera boutique dell’innovazione: uno spazio dove far nascere startup tailor made, aperte a talenti e finanza.

Attualmente StartUpStudio sta lavorando su due traiettorie progettuali: un progetto FinTech legato alle stablecoin, alla blockchain e ai nuovi scenari della finanza digitale; un nuovo marketplace dedicato al tempo libero e al divertimento.

Su un altro fronte si muove N AI Lab – Napoli Artificial Intelligence Lab, laboratorio che mette insieme imprese, startup, talenti e mercato con l’obiettivo di evitare che l’economia dei territori perda le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale.

La sfida è accorciare ancora una volta le distanze: tra Nord Italia e Sud Italia, ma anche tra Nord del mondo — a partire dagli Stati Uniti — e Sud del mondo, con l’Italia chiamata a giocare una partita decisiva sull’innovazione globale.

L’innovazione sociale come infrastruttura

Una delle chiavi del “think different” di NAStartUp, e dell’impronta data da Antonio Prigiobbo, è l’innovazione sociale. Non intesa soltanto come social media — dimensione che pure unisce la rete europea e una community di oltre 20.000 innovation lover — ma come capacità di generare innovazione mettendo insieme le persone: in modo comodo, informale, rilassato, dentro luoghi in cui il confronto non diventa barriera, ma possibilità.

È qui che il fattore umano diventa infrastruttura. Prima delle piattaforme, prima dei pitch, prima dei capitali finanziari, c’è la relazione. E il vero capitale, quello umano.

Business L@unch, il pranzo in cui si accelera

Il format più recente nato in questa direzione è Business L@unch, il pranzo in cui si accelera ma che, alla fine, nessuno vorrebbe vedere terminare.

Dopo StarSupper, la cena di gala con decine di innovatori, è nata l’esigenza di sviluppare anche un format mattutino e più operativo: una colazione-pranzo dinamica, capace di mettere a fuoco e accelerare nuove opportunità di NAStartUp insieme ai nuovi componenti del network.

Un momento più raccolto e operativo, pensato per far emergere connessioni, progetti e possibilità prima che la giornata entri nel suo ritmo ordinario.

Business L@unch nasce come pranzo d’affari pensato per far conoscere meglio persone e idee prima e dopo gli eventi. Un pretesto per rallentare, creare una bolla nel tempo, mettersi insieme, sviluppare e rafforzare alleanze. Perché anche l’innovazione, a volte, ha bisogno di un tavolo di lavoro differente, di un racconto e di un tempo più umano.

Il luogo: il Bistò ai Quartieri Spagnoli

La magia del primo Business L@unch è nata anche grazie allo chef Francesco Frascione, partner con Quostro, che per l’occasione ha trasformato il Bistò in un ristorante fine dining ai Quartieri Spagnoli di Napoli, nel chiostro di un monastero del Cinquecento, luogo in cui opera la Fondazione Quartieri Spagnoli.

Il primo Business L@unch di NAStartUp ha proposto un percorso gastronomico capace di dialogare con il racconto dell’innovazione.

Il pranzo si è aperto con un gazpacho napoletano realizzato con pomodoro bio antico di Napoli, cetriolo e papaccella napoletana, presidio Slow Food.

Al centro del menù, SUD, piatto-manifesto della filosofia dello chef Francesco Frascione, adottato da NAStartUp. Un caposaldo della sua cucina, capace di concentrare sapori e profumi del Mediterraneo attraverso un’interpretazione contemporanea, equilibrata e identitaria.

Il piatto unisce elementi della tradizione gastronomica in un gioco di consistenze e temperature: spaghettone di Gragnano IGP, burrata pugliese, ’nduja di Spilinga, peperone crusco e limone bruciato di Sicilia.

A chiudere: cake alla mela annurca IGP, caffè e biscotti artigianali.

Il Business Meeting

L’incontro Business Meeting ha visto il confronto tra NAStartUp, Sorrentino Group e Leroy Merlin, con la partecipazione di Antonio Prigiobbo, Agostino Pocobelli, Vincenzo Sorrentino, Antonio Focone e Massimo Morgante.

StartUpLab Rel 124, le startup protagoniste del pomeriggio

Nel pomeriggio di giovedì 25 giugno, dopo il percorso gastronomico, il menù dell’innovazione dello StartUpLab di NAStartUp Rel 124 — cucinato da Mattia D’Angelo, Pablo Ramirez e Giancarlo Donadio — ha acceso i riflettori su startup e progetti emergenti.

JAZ AI Studios

Delio Iazzetti ha presentato il suo studio di intelligenza artificiale generativa applicata alla narrazione visiva e creativa, con un claim che ne sintetizza la missione: “Non racconto il futuro: lo rendo visibile”.

Aggiudicato

Daniele Silvestri ha illustrato una piattaforma verticale che digitalizza il mercato delle aste immobiliari, integrando formazione, gestionale, intelligenza artificiale e hub documentale.

Localvia

Luca Cascone, coo della piattaforma, ha presentato uno strumento pensato per vivere il territorio in modo autentico, offrendo informazioni personalizzate e supporto durante il viaggio.

Gli altri protagonisti dell’ecosistema

La serata ha visto anche la partecipazione di altri protagonisti dell’ecosistema dell’innovazione, della cultura d’impresa e della promozione territoriale.

Pep Minichino ha presentato The Taurasi Toast, progetto di comunicazione e destinazione esperienziale costruito intorno all’Aglianico di Taurasi, vino identitario dell’Irpinia vinificato in 17 comuni.

Vincenzo Sorrentino ha anticipato il Vesuvio Food Fest, in programma a Ercolano dal 26 al 28 giugno presso il Parco Miglio d’Oro: tre giorni dedicati alla gastronomia campana con il claim “Comm Coce”.

Elena Barbato ha lanciato Donne World, salotto dedicato alle donne imprenditrici che vogliono condividere esperienze, costruire rete e generare nuove opportunità al Sud, da collegare al progetto in house di NAStartUp con Angela Barbella.

NapUp, storie di impresa dal territorio al mondo

In chiusura è nata NapUp, la nuova rubrica ideata da Antonio Prigiobbo e guidata con Giovanni Aiello.

Il nome unisce NAP, codice IATA dell’aeroporto di Napoli, e Up, per raccontare imprese nate dal territorio e capaci di portare talento, prodotti ed eccellenze in Italia e nel mondo.

NapUp connette startup e aziende che hanno già costruito percorsi di crescita, innovazione e riconoscibilità. Storie concrete, pensate per ispirare founder, professionisti e nuove generazioni di innovatori.

Il primo ospite: Fabio Ditto e Kbirr

Primo ospite del format è Fabio Ditto, fondatore di Kbirr, selezionato da Giovanni Aiello come caso emblematico di impresa identitaria: nata a Napoli, cresciuta con uno stabilimento a Giugliano e oggi presente anche oltre i confini nazionali, dall’Europa agli Stati Uniti fino ad Australia e Giappone.

Da NapUp prenderà forma anche un racconto online tra fabbriche, officine e stabilimenti: luoghi, processi e persone che rendono vive le eccellenze produttive del territorio.

La traiettoria di NAStartUp

Gli ultimi appuntamenti confermano la traiettoria di NAStartUp: un acceleratore che non lavora soltanto sulle startup, ma sulle condizioni che permettono alle startup di nascere, crescere e incontrare il mercato.

Una piattaforma aperta, una comunità, un laboratorio permanente dove Napoli diventa punto di partenza per parlare di futuro, tecnologia, intelligenza artificiale, finanza digitale, turismo, impresa e innovazione sociale.

In un tempo in cui tutti parlano di accelerazione, NAStartUp prova a ricordare una cosa semplice: per accelerare davvero, ogni tanto bisogna anche sapersi fermare. Sedersi allo stesso tavolo. Ascoltare. Conoscersi. E da lì ripartire più veloci.

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