NAStartUp riparte da Napoli: al via la 25ª stagione tra AI, robotica e design

NAStartUp torna e lo fa in grande stile. Oggi, mercoledì 25 marzo, alle ore 18:00, prende il via la 25ª stagione con il 121° evento mensile — uno dei percorsi più longevi e coerenti nell’ecosistema dell’innovazione del Mezzogiorno.

Location inedita: via Diaz 8, a pochi passi dalla metro Toledo e dalla Linea dell’Arte, nel cuore pulsante di Napoli. Ad ospitare l’evento sarà DIAZZ, progetto ibrido tra ospitalità, design sostenibile e inclusione sociale, con architettura firmata da Anna Teresa Alfieri e anima KLARC Cooperativa Sociale.

L’ingresso è gratuito, ma questa edizione è su prenotazione. Prenota il tuo posto: www.nastartup.it/rsvp

Ritorno alle origini: il palco è tutto napoletano

Questo appuntamento segna un ritorno alle radici: protagoniste sono startup interamente Made in Naples, selezionate per rappresentare la diversità e la maturità dell’ecosistema locale. Cinque progetti, cinque settori, una sola città.

Speaqi — CEO Massimo Morgante Piattaforma SaaS che trasforma qualsiasi contenuto in un unico link o QR code accessibile in fino a 50 lingue. Analytics integrati per tracciare provenienza, lingua e comportamento degli utenti: dati strategici per chi pensa in modo globale.

Stratum — CEO Giuseppe Casucci Come si veste un robot umanoide? Stratum progetta capi e accessori pensati per i nuovi corpi artificiali, dove funzionalità, design e identità si incontrano in modo inedito.

Surgical Sense AI — CEO Mario Arpaia | CTO Francesco Caputo Intelligenza artificiale al servizio della chirurgia avanzata. Il sistema misura in tempo reale la perfusione tissutale, migliorando sicurezza ed esiti clinici, con integrazione diretta su piattaforme laparoscopiche e robotiche.

Oniro — CEO Andrea Detry | COO Luca Cervone Manifattura avanzata e materiali ad alte prestazioni. Oniro sviluppa tecnologie proprietarie per la stampa 3D e strutture leggere, con brevetti internazionali e collaborazioni attive con aziende, centri di ricerca e università in Europa e nel mondo.

Silent Reading Party — CEO Sossio Aversana Un format evento che invita a disconnettersi dal digitale per riscoprire il piacere della lettura condivisa, in silenzio. Una socialità diversa, più autentica, basata sulla presenza.

Una serata, tante connessioni

Durante l’evento sono previsti momenti dedicati a progetti ad impatto sociale, sessioni di networking tra startup, professionisti e imprenditori, e spazi di confronto informale.

A chiudere, il tradizionale Tech Cocktail: Rosa Carbone della KLARC Cooperativa Sociale curerà un buffet ispirato alla tradizione napoletana — dal casatiello ai peperoni mbuttunati — perché innovazione e cultura locale non sono mai stati così vicini.

Un ecosistema che non si ferma

Dodici anni di attività. Oltre 120 eventi. Una community che cresce.

NAStartUp è un punto di riferimento per chi fa innovazione nel Sud Italia — non una vetrina, ma un laboratorio vivo. Il 25 marzo è la prova che Napoli ha tutto: talenti, idee e il coraggio di costruire il futuro.

Le attività sono gratuite, autoprodotte e senza fini di lucro, rese possibili grazie al supporto di sponsor e partner: Sartoria DA Napoli, Santa Chiara Boutique Hotel, Biancamore, LauroIT, Piquattro Digital, CreazionedImpresa.it, Pandant, Quostro e SUGC.

Lo StartUpLab, insieme ai format Live, Day e Play ideati da Antonio Prigiobbo, attiva la partecipazione della community e diffonde la cultura dell’innovazione — dal basso, con continuità.

Per informazioni e prenotazioni: www.nastartup.it/rsvp