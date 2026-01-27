NAStartUp, una storia lunga 12 anni: giovedì 29 alla libreria IoCiSto l’ultimo StartUpLab della stagione

Giovedì 29 gennaio, alle sei del pomeriggio, la Libreria Civica IoCiSto aprirà le porte a un evento che racconta una storia lunga dodici anni. Si chiama StartUpLab, ed è l‘ultimo appuntamento della stagione di NAStartUp. L’ultimo, ma anche il primo di un nuovo percorso. Back to the Future, hanno scritto nel programma. E forse hanno ragione.

L’innovazione è una parola che si usa molto. Troppo, forse. Ma quando diventa pratica quotidiana, quando si trasforma in incontri mensili, in progetti che nascono e crescono, in persone che si parlano e costruiscono insieme, allora smette di essere solo una parola. Dal 2014, NAStartUp fa questo: mette in relazione startup, innovazione sociale, nuove economie, editoria, cultura d’impresa. Senza fretta, con pazienza. Come si fanno le cose che durano.

Antonio Prigiobbo, che dirige NAStartUp, dice: !Siamo felici di tornare alla Libreria IoCiSto. È un esempio concreto di innovazione sociale. Loro hanno fatto rete, hanno avuto una visione, hanno creato valore per la comunità. Noi li abbiamo sostenuti dall’inizio. Chiudere qui la stagione è simbolico: racconta una storia comune!.

Le storie comuni sono quelle che contano. IoCiSto è una di queste. Una libreria nata dove le librerie stavano scomparendo. Un’associazione di promozione sociale che organizza il Festival del Giallo, che fa cittadinanza attiva, che tiene vivo il confronto. Un presidio, direbbero alcuni. Un luogo dove ancora si crede nei libri e nelle idee.

Maria Rosaria Lanza, ingegnere e consigliere dell’associazione, spiega: «La mia formazione mi ha insegnato a lavorare sull’innovazione e sulla rete. IoCiSto nasce proprio così, dal desiderio di aprire una libreria in un territorio dove stavano scomparendo. La collaborazione con NAStartUp è venuta naturale».

Giovedì sera parleranno i progetti. StarBiz, che porta la formazione nelle scuole dell’obbligo. PlugIN, dedicato alle scuole professionali. AInnovation, il contest per startup dell’IEEE che avrà la sua edizione a Bologna il 24 febbraio. Ci saranno Diego Matricano, che parlerà di editoria e innovazione culturale, e Davide Uccella, che racconterà il format Terrazza Innovazione.

E poi le startup nuove, quelle selezionate dalla call di NAStartUp. Aquì, che connette domanda e offerta di servizi locali. AInstAIn, intelligenza artificiale per chi crea contenuti. StarWand, esperienze digitali immersive. Canonity, che vuole dare struttura all’uso dell’intelligenza artificiale. Floridia Parfum, profumi che raccontano Napoli. E ‘A Scarpetta, dove il cibo incontra la storia.

Matteo De Lise, neo Presidente dell’Ordine dei Commercialisti, aprirà i lavori.

L’ingresso è libero, previa registrazione su www.nastartup.it/join.

Giovedì sera, alla Libreria IoCiSto, si racconterà di futuro. Ma soprattutto di presente. Di cose che si fanno, di persone che ci credono, di progetti che vanno avanti. Dodici anni sono tanti. Ma forse, per costruire qualcosa che dura, sono appena l’inizio.

Cos’è NAStartUp

NAStartUp è un Acceleratore dell’Ecosistema delle startup senza scopo di lucro. Da anni detiene il premio come miglior Challenge in Europa per l’innovazione secondo il consorzio UBI Global che raggruppa 1400 tra incubatori e acceleratori nel mondo. Sviluppa un appuntamento periodico (mensile e gratuito) con un network e una community di oltre 8.000 talenti che accelera dal basso e punta a far nascere, crescere e accelerare innovazioni, startup e talenti in tutta Europa. Il progetto è ideato e sviluppato dal founder e director, Antonio Prigiobbo, Innovation Designer. Info: https://www.nastartup.it/

Il Network di Startup e Investor che Accelerano Italia e Europa (e non solo)

Lo StartUp Lab, Live, Day e Play sono format di partecipazione, sviluppati in filiera, dalla community stessa, composta dai professionisti e dalle imprese che facilitano e accelerano la diffusione dell’economia delle startup e dell’innovazione. La partecipazione è completamente gratuita. Le attività sono autoprodotte senza fini di lucro. Lo StartUp Play è il format online che porta l’evento mensile on streaming e sviluppa nuove contaminazioni.

Officina delle Startup

Tutte le attività sono gratuite grazie agli sponsor e partner che sostengono il programma, l’accelerazione open e gratuita per tutti, con i partner Sartoria DA Napoli, Santa Chiara Boutique Hotel, Biancamore, LauroIt, Piquattro Digital, CreazionedImpresaIt, Pandant Content Agency, Bouché & Partners e SUGC (Sindacato Unitario Giornalisti della Campania).