Nastri d’Argento, premi a Cristina Comencini e Marco Tullio Giordana

Roma, 29 mag. (askanews) – Due Nastri d’Argento speciali premiano Cristina Comencini e Marco Tullio Giordana. Per la regista è il conoramento di un anno importante con il successo in Italia e nel mondo del film “Il treno dei bambini”, ispirato al romanzo di Viola Ardone, e per Giordana il riconoscimento anche per l’ultimo lavoro, “La vita accanto”, un’opera che unisce al tono di una ricerca intimista una grande attenzione per il mondo della musica e insieme, come in un thriller dell’anima, un racconto denso di suspense.

“Temi e regie che hanno conquistato anche la stampa e la critica e che sono un’ottima ragione” ha spiegato a nome del Direttivo Nazionale Laura Delli Colli, presidente “per un vero e proprio omaggio d’onore con due Nastri d’Argento che celebrano in qualche modo anche la coerenza di Cristina Comencini e Marco Tullio Giordana nelle loro storie parallele nel segno della qualità e della ricerca d’autore”.

Regista, scrittrice, sceneggiatrice, drammaturga, candidata all’Oscar nel 2006 per il miglior film straniero con “La bestia nel cuore”, Comencini è una delle artiste più versatili e creative nel cinema italiano. Alternando la regia alla sceneggiatura, l’impegno civile alla scrittura, fil rouge di un percorso umano e professionale in cui tout se tient: scrive romanzi che diventano film e film che diventano romanzi, uno per tutti la sua ultima regia “Il treno dei bambini”, che racconta la vera storia del progetto dei “treni della felicità” negli anni difficili in cui l’Italia era divisa dalla guerra e dalla fame. Un mosaico di ritratti e il rapporto speciale che unisce e divide una madre e suo figlio, ancora bambino, al quale la sua regia ha aggiunto un tocco speciale di sensibilità narrativa.

Regista, sceneggiatore, scrittore, autore tra cinema, teatro e televisione di opere che hanno lasciato il segno – fra cui “La meglio Gioventù” premiato a Cannes Un Certain regard e “I cento passi” a Venezia, che hanno ricevuto numerosi riconoscimenti in Italia e all’estero. Proprio quest’anno per Marco Tullio Giordana un ritorno importante sul set, con “La vita accanto”, una storia avvincente in cui spicca la sua splendida qualità di direttore di attori, alle prese con un cast non solo femminile nel quale il suo talento riesce a indagare con un’attenzione speciale anche i tratti più profondi della sensibilità di donne molto diverse tra loro eppure ugualmente prigioniere dei loro traumi e delle loro nevrosi. Un artista che sa raccontare storie con sguardo autentico e implacabile nell’esplorare la grammatica delle relazioni umane.

Alla vigilia della consegna di sabato 31 maggio a Napoli dei Nastri d’Argento per le Grandi Serie, i Giornalisti Cinematografici Italiani ricordano che la premiazione di questa 79esima edizione dei Nastri, sostenuta come sempre dal MiC – Direzione Generale Cinema e audiovisivo e SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, si svolgerà lunedì 16 giugno a Roma nell’arena del MAXXI – Museo Nazionale delle arti del XXI secolo.