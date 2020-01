Natale a Carditello, omaggio a Lucio Battisti e videomapping

Si avvia alla conclusione, prevista per lunedi’ 6 gennaio, la rassegna Natale a Carditello, iniziata a dicembre con l’insediamento del Parlamentino studentesco e con l’apertura del Villaggio Reale. Il nuovo anno inizia in musica, con il concerto “Il nostro caro Lucio” – in programma domani, sabato 4 gennaio, alle 17 – omaggio di Donato Zoppo e della band sannita Gli Uomini Celesti a Lucio Battisti(in replica anche domenica 5 gennaio alle 11). Dopo aver debuttato al Roccella Jazz Winter Edition 2018 (prima assoluta e produzione originale del festival), Donato Zoppo e Gli Uomini Celesti raccontano l’avventura di Battisti e Mogol. Dopo il concerto, uno spettacolo di video mapping Tempo Reale. Un racconto per immagini, proiettate sulla meridiana di Ferdinando IV di Borbone appena restaurata, che narra una breve storia sul sole e sul tempo. Chiusura lunedi’ (doppio turno alle 10 e alle 11) con Befana a Carditello, spettacolo di burattini scritto da Giorgio Ferraiolo in collaborazione con associazione Damusa. L’artista, ambasciatore nel mondo della Commedia di burattini 1860, ha ideato per la Reggia di Carditello i personaggi inediti di Maria Carolina e Re Ferdinando. In occasione degli eventi, sara’ possibile effettuare le visite alla Reggia, a partire dalle 15:30, organizzate dalla Cooperativa Il Cardo.