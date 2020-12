Natale, a Castellammare raccolta doni per bimbi bisognosi

Babbo Natale viaggia sulla mail della solidarietà. Una mail creata da un gruppo di professionisti di Castellammare di Stabia e della Costiera per aiutare tutti quei genitori che, in un momento cosi’ complicato, non riescono ad acquistare i regali per i propri bimbi. “E’ Natale per tutti”, questo il nome dell’iniziativa: chiunque potra’ comprare un dono e contattare la mail babbooo_natale2020@libero.it. Tutti i regali verranno poi caricati su un pulmino messo a disposizione da uno dei promotori dell’iniziativa che portera’ un sorriso a tutti i bimbi. Gia’ tante sono le adesioni di persone comuni che hanno voluto contribuire a rendere felice il Natale di questi piccini meno fortunati. “L’idea e’ nata per caso da un gruppo di amici capeggiati da Giovanni Visco – dice Serena Visconti, ginecologa del Pascale, promotrice a sua volta – Un’idea semplice che si fonda sul passaparola e che ha raccolto subito il consenso di tanta gente. Le richieste possono essere effettuate dai genitori o da vicini di casa che sono a conoscenza di situazioni particolarmente disagiate. Io sono mamma di due bambini, so cosa significa il Natale per i piccini. I miei figli sono molto fortunati. Tanti altri non lo sono, ma Natale deve essere uguale per tutti”.