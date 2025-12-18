Natale a Città della Scienza: Luca Giordano dialoga con i visitatori grazie all’Intelligenza Artificiale

Dal 6 dicembre al 6 gennaio, il polo museale di Bagnoli ospita la rassegna “La Scienza Illumina il tuo Natale”, un programma di eventi pensato per famiglie, ragazzi e appassionati di scienza.
Arte barocca e tecnologie digitali
Il weekend del 20 e 21 dicembre è dedicato a “Luca Giordano e la Luce”, un’iniziativa che unisce arte barocca e tecnologie digitali grazie alla collaborazione con Logogramma e al sostegno della Regione Campania.
Sabato 20 dicembre si terrà la Notte al Museo, rivolta ai bambini dai 5 agli 11 anni, che potranno trascorrere la notte tra il Planetario e gli spazi museali.
Domenica 21 dicembre sarà possibile interagire con un avatar olografico di Luca Giordano: grazie all’Intelligenza Artificiale Generativa, i visitatori potranno porre domande al maestro del Barocco e ricevere risposte basate su dati storici.
Scienza immersiva al Museo Corporea
Il Virtual Lab di fisica permette di sperimentare cinque esperimenti immersivi con visori di ultima generazione, fondendo realtà fisica e digitale.
Attività e laboratori sul tema della luce
Il tema della luce guiderà le attività educative del fine settimana:
-
Science Show “L’Ombra del Sole”: esperimento dal vivo sull’ombra sfumata e sul chiaroscuro delle opere di Giordano.
-
Laboratori per bambini e ragazzi:
-
5-6 anni: “Facciamo il chiaro-scuro”, giochi con torce e ombre.
-
7-10 anni: “Il Disco di Giordano”, esperimenti di scomposizione della luce.
-
11-13 anni: “Caccia alla Luce”, studio dei colori e della riflessione/assorbimento della luce ispirato alle tele del maestro napoletano.
-
Visite guidate e mostre
Oltre ai laboratori, i visitatori possono partecipare a:
-
Visite guidate al Museo interattivo del corpo umano, Corporea.
-
Spettacoli del Planetario.
-
Mostre Insetti & Co. e, fino all’11 gennaio 2026, Arachnida, dedicate a ragni, scorpioni e tarantole.
Ricordo della visita
Ogni partecipante ai laboratori riceverà un gadget e un passaporto a tema per continuare l’esperienza anche a casa.