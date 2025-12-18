Natale a Città della Scienza: Luca Giordano dialoga con i visitatori grazie all’Intelligenza Artificiale

Dal 6 dicembre al 6 gennaio, il polo museale di Bagnoli ospita la rassegna “La Scienza Illumina il tuo Natale”, un programma di eventi pensato per famiglie, ragazzi e appassionati di scienza.

Arte barocca e tecnologie digitali

Il weekend del 20 e 21 dicembre è dedicato a “Luca Giordano e la Luce”, un’iniziativa che unisce arte barocca e tecnologie digitali grazie alla collaborazione con Logogramma e al sostegno della Regione Campania.

Sabato 20 dicembre si terrà la Notte al Museo, rivolta ai bambini dai 5 agli 11 anni, che potranno trascorrere la notte tra il Planetario e gli spazi museali.

Domenica 21 dicembre sarà possibile interagire con un avatar olografico di Luca Giordano: grazie all’Intelligenza Artificiale Generativa, i visitatori potranno porre domande al maestro del Barocco e ricevere risposte basate su dati storici.

Scienza immersiva al Museo Corporea

Il Virtual Lab di fisica permette di sperimentare cinque esperimenti immersivi con visori di ultima generazione, fondendo realtà fisica e digitale.

Attività e laboratori sul tema della luce

Il tema della luce guiderà le attività educative del fine settimana:

Science Show “L’Ombra del Sole” : esperimento dal vivo sull’ombra sfumata e sul chiaroscuro delle opere di Giordano.

Laboratori per bambini e ragazzi : 5-6 anni: “Facciamo il chiaro-scuro”, giochi con torce e ombre. 7-10 anni: “Il Disco di Giordano”, esperimenti di scomposizione della luce. 11-13 anni: “Caccia alla Luce”, studio dei colori e della riflessione/assorbimento della luce ispirato alle tele del maestro napoletano.



Visite guidate e mostre

Oltre ai laboratori, i visitatori possono partecipare a:

Visite guidate al Museo interattivo del corpo umano, Corporea .

Spettacoli del Planetario .

Mostre Insetti & Co. e, fino all’11 gennaio 2026, Arachnida, dedicate a ragni, scorpioni e tarantole.

Ricordo della visita

Ogni partecipante ai laboratori riceverà un gadget e un passaporto a tema per continuare l’esperienza anche a casa.