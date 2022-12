Natale, a Ercolano turisti tra Scavi e Vesuvio 

Siti d’arte e il Vesuvio meta di turisti nelle feste di Natale. Ad Ercolano, il Parco archeologico (chiuso il 25 dicembre) ha fatto registrare – secondo i dati forniti dal sito – 206 ingressi sabato 24. Di recente è stata inaugurata nella Reggia di Portici la mostra ‘Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano’ con materiali di arredo, utensili, letti, culle che si sono carbonizzati ma non bruciati nell’eruzione del 79 d.C. “Ci aspetta un altro anno ricco di scoperte eccezionali e di eventi culturali come la Mostra appena inaugurata alla Reggia di Portici” ha commentato il direttore del Parco archeologico di Ercolano, Francesco Sirano su facebook “Vi aspettiamo quindi nella doppia location, tra le strade della città antica e tra gli appartamenti reali della Reggia con gli unici reperti lignei conservati del mondo romano”. Il Vesuvio ha registrato 174 accessi sabato 24 dicembre e 271, domenica 25. “Anche a Natale il Parco Nazionale del Vesuvio è un’attrazione per tanti turisti ed escursionisti” dice il commissario straordinario dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Agostino Casillo nel commentare i dati “Il sentiero del Gran Cono resta la nostra punta di diamante ma anche sugli altri sentieri e al museo registriamo presenze importanti che dimostrano la crescente domanda di un turismo sostenibile e slow”.