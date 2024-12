Natale, a Milano l’albero di Airc si spoglia per aiutare la ricerca

(Adnkronos) – Un albero di Natale che, invece di addobbarsi, si spoglia per regalare un futuro ai bambini malati di tumore. E’ l’abete di Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, allestito in piazza San Carlo nel cuore di Milano. Dal design essenziale, è trasparente e contiene migliaia di palline: dal 6 al 25 dicembre, a fronte di una donazione minima di 5 euro, chi vorrà potrà prelevarne una accompagnata da un biglietto di ringraziamento firmato dagli scienziati che ogni giorno lavorano per trovare terapie sempre più efficaci e tollerabili per i bimbi e adolescenti. Mentre l’albero di Airc si svuota, la vita dei giovani pazienti si riempie di speranza. “E’ il pensiero che conta”, è il messaggio dell’iniziativa resa possibile grazie a Banco Bpm, che da 6 anni supporta la Fondazione negli eventi di raccolta fondi e comunicazione organizzati in tutta Italia e che ha sostenuto interamente i costi del progetto.

Si stima che ogni anno in Italia circa 1.400 under 14 anni si ammalino di cancro, mentre nella fascia 15-19 anni si contano circa 700 nuovi casi all’anno, ricorda l’Airc. Grazie al lavoro di medici e ricercatori, oggi la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi raggiunge quasi l’85%, ma molto resta ancora da fare. In questo momento la Fondazione sta sostenendo, con un investimento complessivo di circa 8,5 milioni di euro, 77 progetti di ricerca e borse di studio sui tumori infantili, con l’obiettivo di arrivare a curare tutti i piccoli pazienti, anche quelli colpiti dai tumori più rari, grazie allo sviluppo di terapie specifiche sempre più precise, efficaci e meno tossiche.

“Avevo 12 anni quando ho iniziato ad avere dei dolori molto forti alla gamba mentre facevo gli esercizi di ginnastica artistica – racconta Gaia, oggi ventenne, in una video-testimonianza (GUARDA) – Dopo 3 mesi è arrivata la diagnosi: osteosarcoma al quarto stadio. Ero troppo piccola per capire una diagnosi del genere, ero molto confusa e spaventata. Un’équipe di medici favolosa mi ha salvato la vita, mentre mi hanno dato tanta forza la mia famiglia e le persone con cui ho condiviso questo stesso percorso. Alcune di loro sono ancora qui con me, ma molte non ce l’hanno fatta. E’ per questo che dobbiamo sostenere il lavoro delle ricercatrici e dei ricercatori, per trovare nuove cure per tutti i bambini che si ammalano di tumore”.

Gli alberi di Airc fanno parte del ‘Natale degli alberi’, progetto promosso dal Comune di Milano per valorizzare i luoghi della città in occasione delle feste. Un altro albero come quello di piazza San Carlo si trova in piazza Olivetti, ma solo in esposizione. Mentre nel quadrilatero della moda splende un terzo abete dedicato alla Fondazione, quello di Ralph Lauren in via della Spiga: fino al 6 gennaio, con una donazione a sostegno della ricerca sui tumori infantili, sarà possibile dedicare una stella a una persona cara e appenderla sull’albero per brillare oltre il periodo delle feste.

Per Natale si può contribuire alla ricerca sui tumori pediatrici anche con i regali solidali di Airc, disponibili online sul sito https://shop.airc.it/occasioni/natale. Ordinando entro il 12 dicembre, i doni arriveranno direttamente al destinatario in tempo utile per le festività.