Natale a Napoli, caos senza freni. Librandi (Fi): Ora basta. Servono regole chiare e una gestione ordinata de flussi

‘Il Natale a Napoli sta diventando l’emblema di una città senza guida: traffico paralizzato, quartieri centrali bloccati, cittadini esasperati e commercianti lasciati soli nel momento più importante dell’anno. È il risultato di un’amministrazione priva di programmazione e incapace di governare la complessità della città”. Lo afferma Gianfranco Librandi, vicesegretario regionale di Forza Italia in Campania. ”Nel periodo natalizio – per l’esponente azzurro – servirebbero regole chiare, mobilità efficiente, sicurezza e una gestione ordinata dei flussi. Invece assistiamo a una confusione permanente che penalizza famiglie, lavoratori e attività commerciali, proprio mentre il commercio avrebbe bisogno di sostegno e non di ulteriori ostacoli”. ”Manfredi – prosegue Librandi – continua a puntare sugli eventi come se bastassero a governare una città complessa come Napoli . Ma senza un piano serio per la mobilità e per il funzionamento quotidiano della città, luci e iniziative restano una scenografia vuota”. ”Il Natale non può trasformarsi ogni anno in un’emergenza. Governare significa prevedere, organizzare e assumersi responsabilità. Oggi Napoli vive il paradosso di una città raccontata come attrattiva, ma resa impraticabile per chi la vive e la lavora ogni giorno”. ”Cittadini e commercianti meritano rispetto e risposte concrete, non inviti generici e annunci tardivi. Questa amministrazione dimostra, ancora una volta, di non essere all’altezza della complessità di Napoli”, conclude il vicesegretario degli azzurri campani.