Natale: a Roma arriva il Panettone Maximo

Roma, 11 dic. (Labitalia) – Il Natale è alle porte e tra le strade della Capitale si sente il profumo inebriante dei dolci lievitati tipici delle Feste. Tra torroni, pasticcini e pandori, però, il re indiscusso del focolare domestico, in questo periodo dell’anno, è il panettone. Ed è proprio per celebrare questo prodotto artigianale domenica 15 dicembre, dalle 11,30 alle 19,30, al Boscolo Circo Massimo si terrà Panettone Maximo, il 1° Festival del Panettone di Roma, organizzato dal magazine online MangiaBevi e RistorAgency.

“Panettone Maximo – spiega l’organizzatore Fabio Carnevali – nasce dall’esigenza di dare un palcoscenico ai pasticceri della Capitale che producono artigianalmente il panettone. Il panettone, infatti, pur essendo nato a Milano nel ‘500, è il dolce tipico delle feste in tutta Italia e in ogni regione si produce con maestria, secondo un disciplinare che non ammette deroghe. Con questo evento vogliamo appunto dare la possibilità di far conoscere al grande pubblico il panettone prodotto dalle migliori pasticcerie romane, assaggiandolo, acquistandolo o regalandolo ai propri cari”.

Tante saranno le attività in programma per questa prima edizione della kermesse – presentata da Sara De Bellis, direttrice di MangiaeBevi – che coinvolgerà adulti e bambini alla scoperta delle migliori produzioni artigianali di Roma in materia di grandi lievitati delle Feste. Banchi di degustazione, incontri a tu per tu con i grandi pasticceri, talk di approfondimento e un contest che vedrà in gara le migliori pasticcerie della Capitale. Un Christmas Market con i prodotti tipici per le feste, alcune eccellenze enogastronomiche laziali e l’immancabile presenza di Babbo Natale, che sarà a disposizione dei più piccoli per le foto di rito. Spazio anche alla beneficenza: Panettone Maximo infatti darà l’opportunità di regalare un sorriso ai pazienti dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù grazie alla raccolta dei panettoni da consegnare alla casa famiglia Istituto delle Suore Francescane della Croce del Libano.