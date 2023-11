Natale: a Salerno dal 7 al 9 dicembre ‘Panettone d’Artista’

(Adnkronos) – Dal 7 al 9 dicembre arriva a Salerno l’evento enogastronomico più atteso della stagione natalizia: ‘Panettone d’Artista’, organizzato dall’associazione Erre Erre eventi. I due soci fondatori, Roberto Jannelli e Rosario Augusto, con la loro ventennale esperienza, hanno ideato un evento che riunisce per la prima volta al Sud oltre 30 maestri dei lievitati natalizi in tre giorni di gusto nella Stazione Marittima di Salerno. “Era ora che in Campania, una regione che vanta i più bravi lievitisti d’Italia che ogni anno da oltre un decennio mietono premi e riconoscimento ovunque, si organizzasse un evento sul tema. In una dolce sinfonia di luci e sapori, ‘Panettoni d’Artista’ nasce con lo scopo di portare la gioia del Natale a Salerno -dichiarano gli organizzatori– all’interno di una manifestazione unica che cerca di affrontare anche temi sociali. Con orgoglio e passione, abbiamo selezionato una rosa di maestri pasticcieri inserendoli in un evento che va oltre la tradizione, donando a chi parteciperà un’esperienza indimenticabile”.

Il percorso interno alla Stazione Marittima sarà un tripudio di luci, colori e appuntamenti imperdibili, tra cui diversi talk che vedranno giornalisti e maestri pasticceri a confronto. Non mancheranno le masterclass dedicate al vino dolce arricchendo l’esperienza con la conoscenza di abbinamenti eccellenti. L’evento sarà reso social e virale attraverso una strategia di comunicazione avvincente. ‘Panettoni d’Artista’ abbraccia la sostenibilità, impegnandosi in pratiche eco-friendly, dalla riduzione dei consumi energetici alla gestione responsabile dei rifiuti.

E l’evento si impegna anche a regalare un sorriso a chi affronta il Natale in difficoltà. Grazie al supporto della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana e del Banco Alimentare Campania, saranno realizzate iniziative di solidarietà. Le aziende espositrici avranno l’opportunità di donare panettoni alla Caritas Diocesana Salerno Campagna Acerno, contribuendo a rendere il Natale più gioioso per chi ne ha più bisogno. Panettoni d’Artista si impegna inoltre a garantire un’esperienza inclusiva. Grazie al supporto dell’Associazione Italiana Celiachia sezione Campania, sarà allestita un’area dedicata esclusivamente alla somministrazione di panettoni “gluten-free”, garantendo prodotti sicuri e deliziosi per i celiaci. L’evento sarà arricchito da musica e divertimento, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente. Per ulteriori informazioni e l’acquisto dei biglietti in prevendita è possibile visita il sito: www.panettonedartista.com.

L’evento è stato patrocinato da Regione Campania, Comune di Salerno, Camera di Commercio di Salerno, Fondazione Carisal, Banco Alimentare Campania Onlus, Aic (Associazione italiana celiachia Regione Campania, Ais (Associazione italiana sommelier delegazione Salerno), Fedepi (Federazione artigiani e piccoli imprenditori), Federalberghi Salerno, Associazione Ecstra App.