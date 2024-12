Natale a Sant’Agnello, da sabato 7 il via ai festeggiamenti

Se Sorrento ha dato il via già da giorni agli eventi natalizi, la vicina Sant’Agnello inizia il cartellone di eventi «ViviAmo il Natale» sabato prossimo, 7 dicembre. Alle 17:30 verrà acceso l’albero in piazza Matteotti, alla presenza degli attori Flavia Gatti ed Erasmo Genzini, interpreti della serie targata Rai «Roberta Valente – Notaio in Sorrento» girata in luoghi iconici della Penisola Sorrentina e di Sant’Agnello, come il Belvedere e la sala consiliare del Comune. Oltre all’animazione itinerante «Il circo in piazza», sono previste le esibizioni, con brani musicali natalizi, degli studenti dell’istituto superiore a indirizzo raro F. Grandi di Sorrento e del coro dell’Istituto comprensivo statale A. Gemelli di Sant’ Agnello. Nella stessa giornata, inoltre, nell’ex sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso sarà inaugurata e aperta ufficialmente la mostra di presepi «L’incanto del mistero», esposizione di oltre 20 opere dove la Natività viene interpretata da artisti della Sardegna, del Trentino , della Campania e di altre località italiane. Una collezione eterogenea proveniente dalla collezione «Presepi dal mondo» del Museo di Sarteano, alcune delle quali creano appositamente su soggetto scelto ed unici nel loro genere. «Anche quest’anno Sant’Agnello si prepara a mettere in luce tradizioni e valori che caratterizzano il territorio e il periodo natalizio – affermano congiuntamente il sindaco Antonino Coppola e l’assessore al Turismo Marcello Aversa -. Il cartellone d’eventi «ViviAmo il Natale» rivisita i nostri luoghi, immergendoli nella magia festiva e coinvolgendo ogni fascia d’età, con un’attenzione particolare ai più piccoli che custodiscono lo spirito natalizio e il senso della meraviglia». Fino al 6 gennaio tanti eventi dedicati alle famiglie, attività creative e ludiche per bambini, performance acrobatiche a tema natalizio, mostre, concerti, rappresentazioni teatrali e degustazioni. «ViviAmo il Natale» è realizzato dal Comune di Sant’Agnello assieme a Pro Loco, Forum dei Giovani e tante realtà, locali e nazionali, con appuntamenti patrocinati dalla Città Metropolitana nell’ambito del progetto «Sant’Agnello. Luci, colori e musica» III edizione, incluso nel «Cartellone degli Eventi Metropolitani 2024-2025».