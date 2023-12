Natale a tavola, che spreco. Assoutenti: Ogni anno finiscono nella pattumiera 500 mila tonnellate di cibo

Ogni anno, nel periodo delle festività natalizie, 500 mila tonnellate di cibo finiscono in pattumiera a causa di sprechi alimentari all’interno delle abitazioni private. E’ il dato di Assoutenti reso noto a margine del progetto ‘Ricomincio da tRe’, promosso col contributo del Ministero delle Imprese e del made in Italy e finanziato dai fondi Antitrust, presentato al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, tra Portici e Napoli, nel corso dell’inaugurazione della sesta edizione ‘Expo Consumatori’ e ‘Villaggio della sostenibilità’ Un malcostume che – sottolinea Assoutenti – incide sempre più sul portafogli delle famiglie, considerati i pesanti aumenti registrati nell’ultimo periodo per i prezzi di alimenti e bevande. Assoutenti segnala che tra i generi alimentari più sprecati a Natale vi sono, oltre a frutta e verdura, anche pasta, panettoni, pesce, torroni e spumante. Con la conseguenza che per ogni singola famiglia, fino a 80 euro di cibo rischia di finire nella spazzatura.