Natale, albero in 3 case su 4 per le feste anti Covid

Con il Natale segnato dall’emergenza Covid quasi 3 italiani su 4 (72%) scelgono di addobbare l’albero nelle prime feste di fine anno segnate dalle limitazioni agli spostamenti e dal maggior tempo trascorso a casa con una riscoperta delle tradizioni piu’ popolari. E’ quanto emerge da un’indagine Coldiretti in occasione dell’arrivo degli abeti di Natale veri nei mercati di Campagna Amica. “L’albero vero e’ scelto da oltre 3,5 milioni di famiglie nel rispetto di una tradizione che deve pero’ fare i conti sia con la crisi economica che con la riduzione degli spazi domestici – sottolinea Coldiretti – con le dimensioni delle piante che negli ultimi quindici anni si sono accorciate di quasi 50 centimetri con in media una altezza poco superiore al metro e mezzo”. Oltre che per l’altezza, spiega l’associazione, “i prezzi degli abeti naturali variano a seconda delle varieta’, ma complessivamente, comunque, gli abeti piu’ piccoli vengono venduti a prezzi variabili tra i 10 e i 60 euro a seconda della misura, della presenza delle radici ed eventualmente del vaso, mentre per le piante di taglia oltre i due metri il prezzo sale anche a 200 euro per le varieta’ piu’ particolari.” Gli abeti veri utilizzati come ornamento natalizio derivano per circa il 90% da coltivazioni vivaistiche specializzate, mentre il restante 10% (cimali o punte di abete) dalla normale pratica forestale che prevede interventi colturali di “sfolli”, diradamenti o potature. In Italia la coltivazione dell’albero di Natale e’ concentrata prevalentemente in Toscana (province di Arezzo e Pistoia) e in Veneto. Abeti veri arrivano nei mercati di Campagna Amica a partire da quelli di Roma, Milano e Napoli.