Natale: Bonifazi (Lidl Italia), ‘on line per parlare di cucina design tradizione e bellezza’

Roma, 12 nov. (Adnkronos/Labitalia) – “Anche per Natale ci tenevamo molto a creare uno spazio il più possibile di confronto e di condivisione così da avere l’opportunità per distrarsi e non pensare a tutte quelle difficoltà che stiamo vivendo in questo momento particolarmente difficile per tutti”. A dirlo Alessia Bonifazi, responsabile comunicazione e Csr in Lidl Italia, intervenendo all’evento digitale LIDLGift4You, il Natale firmato Lidl Italia.