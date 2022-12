Natale con il bel tempo. Il Centro Meteo: Alta pressione nel prossimo fine settimana

Dopo tanto maltempo ecco che un robusto anticiclone di matrice sub-tropicale si espande verso il Mediterraneo centrale portando condizioni meteo stabili in Italia. Temperature in aumento soprattutto in quota con valori al di sopra delle medie. Tra Mercoledi’ e Giovedi’ e’ atteso un blando passaggio instabile che potrebbe portare qualche precipitazioni al Centro-Nord. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano comunque per il weekend di Natale una nuova espansione dell’alta pressione verso la nostra Penisola con tempo stabile e clima ancora piuttosto mite per il periodo. Alta pressione che dovrebbe garantire stabilita’ almeno fino a Santo Stefano, piu’ incerta l’evoluzione a seguire.