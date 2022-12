Natale, Cristmas Carol a Westminster omaggiano la regina Elisabetta

Il servizio dei Christmas Carol, i canti natalizi, all’Abbazia di Westminster a Londra è stato dedicato, quest’anno, alla memoria della regina Elisabetta II, morta a settembre all’eta’ di 96 anni. Al concerti, a cui fa gli onori di casa la principessa del Galles Kate Middleton, hanno partecipato 1.800 persone, secondo quanto riporta la Bbc. Atteso, invece, piu’ tardi nella giornata di oggi il primo discorso di Natale di Carlo III, da quando e’ diventato re. Prima del messaggio alla nazione, i membri della Royal Family partecipano alla tradizionale messa nella chiesa della residenza di Sandringham. Sara’ la prima volta che i reali trascorreranno il Natale a Sandringham dal 2019 e lo stendardo reale sventolera’ sopra la tenuta privata di Norfolk. “Sua Maesta’ ha tenuto il Natale vicino al suo cuore, come un momento che riuniva le persone e ci ricordava l’importanza della fede, dell’amicizia e della famiglia, come anche del mostrare empatia e compassione”, ha dichiarato la principessa del Galles ricordando che questo sara’ il primo Natale senza la Regina. Durante i Christmas Carol a Westminster sono state proiettate le immagini della defunta monarca sulla coda del pianforte che suonava una versione strumentale di ‘In The Bleak Midwinter’. Al concerto hanno partecipato molti membri della famiglia reale tra cui il re Carlo III e la regina consorte, il principe William e i figli George e Charlotte, la contessa di Wessex, le principesse Beatrice ed Eugenie