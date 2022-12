Natale, ecco la Lasagna Sospesa: l’iniziativa in Stazione Centrale

Sarà “Lasagna Sospesa” il giorno di Natale a Milano, presso la Stazione Centrale e la sera dell’ultimo dell’anno presso la stazione di Pavia. L’iniziativa, per i senzatetto, è di Planeat.eco, piattaforma e società benefit nata nel 2020. L’attività di solidarietà è simile a quella del caffè sospeso a Napoli, la tradizione di pagare e offrire ad uno sconosciuto in difficoltà, un piatto, una bevanda o una spesa da consumare in un secondo momento. Ai due eventi solidali collaborano FoodForAll Charity e la comunità “Casa del Giovane” di Pavia. ll piatto sospeso per il 25 dicembre e Capodanno è una lasagna artigianale, da circa 300 grammi, che chiunque può acquistare sulla piattaforma Planeat.eco lasciandola, “sospesa”. Planeat.eco provvederà a preparare e servire le porzioni acquistate e “sospese”. Il prezzo della “Lasagna Sospesa” da 300 grammi è di 3,20 euro. Si può scegliere come recapito il pick-up presso la sede dell’azienda in modo da evitare il calcolo automatico di spese di spedizione. Il servizio di consegna del giorno di Natale e dell’ultimo dell’anno verrà assicurato dai trasporti e dai collaboratori-volontari di Planeat che recapiteranno lasagne calde ai centri di Milano e Pavia che a loro volta provvederanno alla distribuzione nelle stazioni di Milano e Pavia.