Natale firmato Blunauta, Friendsmas Party nel negozio di via Carducci

La magia del Natale ha ufficialmente incantato gli spazi di Blunauta diffondendo ovunque l’atmosfera elettrizzante e gioiosa di questo speciale momento dell’anno. Ieri, nello store di via Carducci 28 a Napoli, cuore pulsante dello shopping di Chiaia, si è svolto il Friendsmas Party, il tanto atteso appuntamento che ogni anno inaugura la stagione delle feste insieme a clienti, amiche e appassionate di stile.

Fin dal pomeriggio, un pubblico sorridente e affezionato ha affollato il negozio per scoprire in anteprima la nuova collezione, lasciarsi ispirare dalle idee regalo selezionate per l’occasione e immergersi nell’atmosfera calda e scintillante che contraddistingue il mondo Blunauta. La slitta carica di Christmas gifts approdata in un ambiente curato in ogni dettaglio e addobbato secondo lo stile natalizio con uno scenografico albero a dare il benvenuto, ha portato pacchi e i pacchetti colorati e decorati con il gusto inconfondibile del brand destando curiosità e ammirazione da parte degli ospiti.

Tra brindisi, sorrisi e momenti di condivisione, l’evento si è rivelato ancora una volta un’occasione speciale per incontrare le clienti più affezionate, presentare le calde e morbide novità di questa fredda stagione, i capi iconici di brand ricercati, spuntare la wish list di regali per diverse fasce di prezzo e celebrare insieme l’arrivo del periodo più magico dell’anno. Un pomeriggio luminoso, all’insegna dell’eleganza e della convivialità, che ha consolidato il legame tra Blunauta e la sua community.

Blunauta ringrazia tutte le partecipanti per aver contribuito a dare ancora una volta un sapore speciale al Friendsmas Party e invita a continuare a vivere l’incanto del Natale nei suoi store, tra nuove proposte, ispirazioni di stile e la gioia di condividere l’attesa delle Feste.