Natale Forlani, dal ministero via libera per la conferma all’Inapp

da
ildenaro.it
-
19
In foto Natale Forlani

Natale Forlani è confermato presidente dell’Inapp – Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche – a seguito della nomina da parte del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone. Il rinnovo della presidenza si inserisce in un più ampio aggiornamento del consiglio d’amministrazione dell’Istituto, che rimarrà in carica per i prossimi 4 anni.

Il nuovo Cda è così composto:

  • Fabrizio Antolini, in rappresentanza del ministero del Lavoro
  • Fiorella Lunardon, in rappresentanza del ministero del Lavoro d’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
  • Giovanni Bocchieri, in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
  • Sandra D’Agostino, in rappresentanza dei ricercatori e dei tecnologi dell’Inapp.

 

