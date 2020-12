Natale, gli auguri dei sindaci della Costiera Amalfitana con un pensiero a chi non c’è più

I sindaci della Costiera Amalfitana hanno affidato alle immagini i loro auguri di Natale, con un pensiero speciale per chi non c’è più. ”Quest’anno è social l’edizione di arte presepiale – spiega Reale, primo cittadino di Minori – e stanno arrivando foto da tanti luoghi, foto di presepi fatti in casa o in quartieri. La Costiera è pronta a riaccogliere con affetto e passione di sempre”. ”In filodiffusione i canti natalizi, questa sera, arriveranno in tutte le case. Poi – aggiunge Della Monica, sindaco di Cetara, un Babbo Natale è già andato in giro per le strade a salutare tutti i bambini ai balconi”. ”Ad Amalfi abbiamo consegnato a tutti i nati dal 2007 al 2017 la Christmas Box. Tutti i bambini – conclude Milano, sindaco di Amalfi – hanno portato anche un dono che le associazioni di volontariato distribuiranno ai meno fortunati. Amalfi c’è e vi aspetta tutti!”. A Praiano, perla della Costiera, i presepi incastonati nella roccia che guardano al panorama realizzati da Michele Castellano, 72 anni.