Natale, il Mipaaf rilancia la campagna #Iononspreco

Il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, in occasione delle festività, rilancia sul suo sito web il vademecum “Io Non Spreco”. Si tratta di una lista di consigli e informazioni pratiche per combattere gli sprechi alimentari: dalla lista prima di fare la spesa alla lettura della data di scadenza, dalla corretta conservazione degli alimenti all’impiego degli avanzi in nuove ricette. Il 50% degli sprechi avviene ancora in casa, ogni anno infatti in Italia finiscono nella spazzatura 12 miliardi di alimenti. Bastano piccoli gesti quotidiani per ridurre sensibilmente le perdite di cibo attraverso un consumo più consapevole e sostenibile. “Grazie alla nostra legge contro lo spreco alimentare – ha dichiarato il ministro Maurizio Martina – il cibo recuperato e donato ai più bisognosi è aumentato, arrivando sempre più vicino all’obiettivo di un milione di tonnellate. Un traguardo che vogliamo raggiungere anche con il contributo prezioso delle tante realtà che fanno parte del nostro Tavolo per la lotta agli sprechi e per l’assistenza alimentare agli indigenti. Serve l’impegno di tutti noi, ogni giorno. Un grazie va a migliaia di volontari che, durante tutto l’anno e soprattutto in queste ore, offrendo conforto ai più bisognosi danno nuovo valore al cibo e dignità ai più fragili. Sono loro le colonne portanti di una generazione a spreco zero”.