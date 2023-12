Natale nella Cattedrale, ecco Luce di Napoli: carità, aperture straordinarie serali, visite guidate e celebrazioni

Domani, martedì 5 dicembre (ore 11), nella Cappella degli Illustrissimi della Cattedrale di Napoli (Via Duomo, 147), si terrà la conferenza stampa di presentazione della rassegna natalizia “Luce di Napoli”, per raccontare i luoghi dell’arte con aperture serali straordinarie e visite guidate inedite al Duomo di Napoli, alla Cappella e al Museo del Tesoro di San Gennaro e all’antica Cappella del Tesoro Vecchio, e appuntamenti speciali con concerti e presepe vivente, per tutto il mese di dicembre.

Il ricavato delle iniziative servirà alla riqualificazione di uno spazio dedicato ai ragazzi di Forcella. In particolare verrà sostenuta la Casa di Vetro, luogo socio – educativo del quartiere, a rischio chiusura.

A presentare l’iniziativa il Parroco della Cattedrale di Napoli, don Vittorio Sommella; l’Abate della Cappella del Tesoro di San Gennaro, Mons. Vincenzo De Gregorio; la Direttrice del Museo del Tesoro di San Gennaro, Francesca Ummarino; il Priore dell’Arciconfraternita di S. Restituta dei Neri, Luca Iovine. Modera il giornalista Antonio Salamandra.

Saranno presenti: il Direttore della Nuova Orchestra Scarlatti, Gaetano Russo; la Dirigente scolastica dell’IS D’Este – Caracciolo, Giovanna Scala; la Presidente dell’Associazione I Cantori di Posillipo, Santina Montella.

Le aperture straordinarie serali sono promosse dalla Cattedrale di Napoli in collaborazione con il Museo del Tesoro di San Gennaro, la Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro e l’Arciconfraternita di S. Restituta dei Neri.