Natale, novità e tendenze per “La tavola delle Feste”

Osservatorio Sigep World Natale by Ieg

Roma, 26 nov. (askanews) – Come ogni anno, i consumi e i trend del mondo Bakery in vista del Natale tornano sotto la lente di ingrandimento dell’Osservatorio Sigep, il salone internazionale di Gelateria, Pasticceria, Panificazione, Caffè – e da quest’anno anche della Pizza – di Italian Exhibition Group, che si terrà alla fiera di Rimini dal 18 al 22 gennaio 2025 per la sua quarantaseiesima edizione.Da una fotografia dell’Osservatorio Sigep Natale 2024 emergono dati positivi a livello europeo: i consumi nel settore della Pasticceria sono in crescita dell’1,5% rispetto allo scorso anno, mentre gli acquisti si attestano a 11,4 miliardi di euro (Fonte: CREST, Circana). “In relazione ai consumi fuori casa, nonostante l’incertezza economica legata al caro vita – afferma Matteo Figura, Out of Home Market Expert e direttore area Foodservice per Circana Italia – il consumatore di oggi si mostra resiliente e mette in campo strategie che risultano diverse tra nord e sud Europa: mentre in Italia e in Spagna rinuncia ad alcune proposte del menù come il dessert, nel resto d’Europa si concentra sulle occasioni esperienziali date proprio dalla Pasticceria, massima espressione di edonismo nei consumi fuori casa. Ciononostante, in Italia i consumi nel settore pasticceria rappresentano il 40,6% sul totale dei consumi nella categoria a livello europeo, anche se a guidare la crescita sono Regno Unito, Francia e Germania”.Riguardo alle tendenze di consumo si registra senza dubbio un ritorno dei sapori tradizionali, con la riscoperta del pandoro e il trionfo del panettone tradizionale, anche se in alcune aree europee si guarda favorevolmente alla sperimentazione di nuovi gusti. Semplicità è la parola d’ordine. Il panettone tradizionale milanese è già il più richiesto, ma la grande sorpresa è il pandoro, che sta vivendo un momento di rinascita.