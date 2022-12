Natale di beneficenza alla Cappella Sansevero con Antonella Ruggiero e la fisarmonica di Renzo Ruggieri

Torna anche quest’anno il consueto appuntamento con il concerto di Natale organizzato dal Museo Cappella Sansevero. Martedì 20 dicembre alle ore 20 il monumento barocco che custodisce il celebre Cristo velato ospiterà il concerto “Una voce, una fisarmonica” di Antonella Ruggiero accompagnata dalle note della fisarmonica di Renzo Ruggieri.

Dopo il concerto la serata proseguirà con una cena buffet (ore 21,30), presso l’Atelier del Maestro Lello Esposito, che, a supporto della finalità benefica dell’evento, mette a disposizione i propri spazi all’interno delle Scuderie di Palazzo Sansevero in Piazza San Domenico Maggiore.

Un evento speciale per salutare le festività natalizie, il cui incasso sarà interamente devoluto all’associazione Figli in Famiglia Onlus, per il progetto “Il legno è vita”.

Antonella Ruggiero, considerata universalmente une delle voci più intense e suggestive del panorama musicale italiano, negli anni ha mostrato la sua curiosità sperimentando diverse forme sonore e artistiche. In “Una voce, una fisarmonica” l’artista genovese presenterà alcuni dei brani portati al successo nel corso degli anni, tratti sia dal periodo con i Matia Bazar (1975-1989) che da quello relativo alla sua attività solistica. Il repertorio sarà arricchito anche da una selezione di brani di musica sacra e dalla reinterpretazione di brani inseriti nel suo album Souvenir d’Italie, viaggio all’interno della canzone italiana fra le due guerre, progetto con il quale ha avuto modo di reinterpretare alcune canzoni composte tra il 1915 e il 1945, valorizzandone la chiave jazzisitica, con la direzione musicale di Renzo Ruggieri alla fisarmonica. Una rivisitazione musicale fortemente innovativa e ricca di fascino.

Per il Natale 2022 la proposta del Museo Cappella Sansevero intende supportare l’associazione Figli in Famiglia Onlus che opera, dal 1983 nella VI Municipalità, periferia Est di Napoli. La donazione sosterrà nello specifico il progetto “Il legno è vita” nato con l’intento di insegnare un mestiere a ragazzi a rischio dell’area di San Giovanni a Teduccio, attraverso un laboratorio di restauro, doratura e finitura del legno, con l’obiettivo di offrire loro un’opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.

La donazione consentirà di eseguire i lavori di adeguamento degli spazi adibiti a laboratorio, necessari per ottenere l’accreditamento del corso presso la Regione Campania, in modo da potere rilasciare ai ragazzi un titolo riconosciuto.

Per la partecipazione all’evento è necessaria la prenotazione online, da effettuare attraverso il sito web www.azzurroservice.net. I biglietti hanno un costo di € 50,00 (incluse commissioni di prevendita), la disponibilità è limitata a 90 posti.