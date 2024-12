Natale sotto il segno di Paviè, festa con tanti premi d’oro nella gioielleria Raffaele Palma Exclusive a Ottaviano

Sabato 30 novembre ha dato inizio alla celebrazione del Natale e a Ottaviano in via San Leonardo si è festeggiato in grande stile! Cuore pulsante di tanta energia è stata la celebre gioielleria Raffaele Palma Exclusive insieme al brand affermato nel panorama jewels e bijoux Pavié. Da più parti sono approdati amici e clienti per partecipare ad un evento esclusivo che ha coinvolto anche nomi popolari come la giornalista e consulente d’immagine Dea Caiazzo con cui si è parlato di made in Italy e alcune influencer campane tra cui Giovanna De Donato, Lisa Di Maria, Rossella D’Antuono, Annalisa De Martino, Raffaela Giudice, Sara Riccardi, Martina Di Fusco, ognuna di loro alla ricerca del proprio gioiello quale indovinato Christmas gift.

Tra brindisi di cocktail iridescenti con brillantini dorati e assaggi golosi, la gente ha ammirato da vicino le nuove collezioni Paviè dove spiccava la linea Zodiaco, la più misteriosa di tutte e per questo la più affascinante declinata in gioielli in argento 925 con zirconi luminosi che descrivono personalità, sensibilità, provvidenza e fortuna ad illuminare il cammino verso uno straordinario 2025. A proposito di fortuna, a ciascun ospite è toccato in sorte un gratta e vinci che metteva in palio un gioiello, e sconti in vista degli acquisti per regali di Natale da mettere sotto l’Albero e uno sconto con l’acquisto del gioiello Zodiaco sul resto della collezione e pochette customizzata in omaggio. Elegantissime in rosso le sorelle Vienna e Mara Palma insieme al fratello Francesco e al papà Raffaele hanno intrattenuto i presenti tra sorrisi e auguri, dedicandosi anche alla vendita. Un omaggio molto gradito quale Christmas gift della famiglia Palma per gli ospiti è stato il filo in argento saldato al momento da scegliere nella versione bianca, oro o rosa e con charm abbinato.

Il tempo si è così fermato sabato regalando a tutti i presenti un pomeriggio di entertainment tra scatti sorridenti, buona musica live in Christmas mood e tanta allegria.