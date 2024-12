Natale, sotto l’albero anche ritocchini, sedute di agopuntura e visite dal dentista

Sedute di agopuntura, cure di medicina estetica, trattamenti per rimettersi in forma, ritocchini, pacchetti per pilates, yoga o piscina e persino visite dal dentista. Sotto l’albero di Natale i regali ‘per la salute’ conquistano sempre più spazio, attraverso coupon e buoni che centri per il benessere, palestre e studi medici propongono per le feste. “E’ un fenomeno che, anno dopo anno, osservo sempre di più: in questo periodo diversi pazienti mi chiedono dei coupon da regalare. Soprattutto per la medicina estetica e anti-aging”, spiega all’Adnkronos Salute Osvaldo Sponzilli, medico e direttore dell’ambulatorio di medicina integrata dell’ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma. Per quanto riguarda i ritocchi estetici, anche di chirurgia plastica, “in realtà stanno diventando, come regalo, una consuetudine, persino un po’ estremizzata, non solo a Natale. E anche per i giovanissimi. Non è raro come regalo di maturità, in questi ultimi anni. Ma in generale parliamo di doni meno impegnativi. Di anno in anno stanno aumentando le persone che vogliono regalare a parenti o amici cose utili dal punto di vista della salute: una seduta, un trattamento, una visita”, aggiunge Sponsilli. E tra le strenne c’è anche la visita dal dentista. Ed è “una buona idea, perché la salute orale è importante per il benessere generale di ognuno di noi. Con questo tipo di dono si possono aiutare le persone care a prendersi più cura di sé e a fare prevenzione”, secondo Raoul D’Alessio, docente di Ortognatodonzia. “I controlli, inoltre, sono particolarmente importanti in età precoce. La scienza ci dice che già dai due anni – e successivamente nella crescita puberale e adolescenziale – intercettare malocclusioni o anomalie e riequilibrarle permette uno sviluppo armonico delle funzioni neuromuscolari e psicofisiche del bambino”, conclude lo specialista, anche coordinatore delle presidenze provinciali del Sindacato unitario specialità ortognatodonzia (Suso).