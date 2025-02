Nato: 3 anni dopo invasione, Ucraina mantiene accesa fiamma libertà

Milano, 24 feb. (askanews) – “Tre anni dopo l’invasione su vasta scala della Russia, i coraggiosi difensori dell’Ucraina mantengono accesa la fiamma della libertà”. Lo scrive la Nato sui suoi social.

“Oggi ricorrono tre anni dall’invasione russa dell’Ucraina: ecco per quanto tempo l’Ucraina si è dimostrata coraggiosa, resiliente e forte” sottolinea invece Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE). “La NATO e gli alleati hanno fornito all’Ucraina livelli di sostegno senza precedenti, rafforzando la difesa e la sovranità del Paese”, aggiunge il quartier generale del comando Allied Command Operations (ACO) guidato dal Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) generale Christopher G. Cavoli e responsabile di tutte le operazioni militari dell’Alleanza.

Intanto sempre oggi Nato Jfc Naples ha pubblicato un video con vista aerea su membri dell’esercito britannico che svolgono esercitazioni in trincea come parte di Steadfast Dart 25 in Romania: la principale esercitazione Nato dell’anno, che si è svolta anche in Bulgaria e Grecia. “Queste abilità richiedono dedizione, comunicazione e lavoro di squadra”, sottolinea Nato Jfc Naples in un tweet.