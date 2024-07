Nato, a Washington l’assemblea che elegge ufficialmente il nuovo segretario generale

La presidente del consiglio dei ministri Giorgia Meloni è a Washington dall’8 luglio per partecipare all’assemblea della Nato, a 75 anni dalla fondazione dell’Alleanza atlantica. Il vertice, a cui partecipano 32 Paesi, è in programma dal 9 all’11. “Al vertice di Washington dimostreremo ancora una volta l’unità e la forza della Nato a sostegno dell’Ucraina e per mantenere al sicuro tutti i nostri popoli e valori”, afferma il segretario generale Jens Stoltenberg, che proprio a Washington cederà il testimone a Mark Rutte, ex primo ministro olandese.