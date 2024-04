Nato, l’ambasciatore Usa sui social: “L’Italia alleato fondamentale”

In un video gli auguri per il 75esimo anniversario

Roma, 4 apr. (askanews) – “L’Italia è stata un alleato fondamentale sin dalla fondazione, guidando importanti operazioni e ospitando molte strutture della Nato”. Così l’ambasciatore Usa a Roma Jack Markell in un messaggio sui social dove augura “Buon 75esimo anniversario, Nato!””In questo giorno di 75 anni fa, a Washington, DC, 12 paesi – tra cui gli Stati Uniti e l’Italia – diedero vita all’alleanza di maggior successo e più duratura della storia”, dice. “Siamo grati per il continuo impegno dell’Italia per la sicurezza di tutti i 32 membri dell’Alleanza.”Nel corso dei decenni, la NATO si è continuamente adattata per affrontare sfide in continua evoluzione, dimostrando la sua forza, unità, innovazione e resilienza” continua l’ambasciatore ricordando che il nostro paese come anche gli Usa erano tra i 12 firmatari del Trattaro del Nord Atlantico 75 anni fa. “L’Italia è stata un alleato essenziale sin dalla fondazione, guidando importanti operazioni come la missione NATO in Iraq e la Kosovo Force. L’Italia ospita anche il Comando interforze di Napoli (Joint Force Command Naples), l’hub della NATO per il Sud, e il NATO Defense College a Roma”.”Siamo grati per il continuo impegno dell’Italia per la sicurezza di tutti i 32 membri dell’Alleanza”, continua il diplomatico. “Con l’adesione di Finlandia e Svezia, la NATO è più grande, più forte e più unita che mai nei suoi 75 anni di storia