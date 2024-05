Nato, Meloni a Stoltenberg: decisioni concrete per fianco Sud

Roma, 8 mag. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

Al centro del colloquio – si legge in una nota di Palazzo Chigi – i temi di attualità dell’agenda atlantica nel contesto della preparazione del Vertice Nato di Washington in luglio.

“Meloni ha in particolare ribadito l’aspettativa italiana che a Washington possano essere adottate decisioni concrete in risposta alle sfide caratterizzanti il fianco Sud, in coerenza con l’approccio a 360 gradi alla sicurezza euroatlantica previsto dal Concetto Strategico della Nato”, conclude Chigi nella nota.