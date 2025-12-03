Nato, Meloni: Cavo Dragone? Fase in cui bisogna misurare le parole

Roma, 3 dic. (askanews) – “Io penso che siamo in una fase nella quale bisogna misurare molto bene le parole, bisogna evitare tutto quello che può generare confusione, che può spaventare, che può far surriscaldare gli animi. Detto questo, però circoscriverei le parole l’ammiraglio Cavo Dragone a quello di cui stava parlando, perché stava parlando di cybersicurezza”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante un punto stampa al termine della sua partecipazione vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo in corso.

“Io – ha aggiunto – l’ho letta nel senso di dire la Nato è un’organizzazione difensiva, come poi stamattina è stato ribadito nuovamente. Chiaramente oltre a difenderci dobbiamo anche riuscire a fare meglio prevenzione parlando di cybersicurezza quindi comunque bisogna fare attenzione anche a come si leggono delle parole che in ogni caso bisogna essere molto attenti a pronunciare, mettiamola così”.