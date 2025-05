Nato, Merz: ho cambiato idea, Usa “cruciali” per sicurezza Europa

Milano, 9 mag. (askanews) – Gli Stati Uniti d’America sono “indispensabili” per la sicurezza europea. Così il cancelliere tedesco Friedrich Merz dal quartier generale della NATO a Bruxelles dopo un incontro con il segretario generale dell’Alleanza, Mark Rutte, che nei giorni scorsi ha celebrato anche l’anniversario di adesione della Germania alla Nato e ha incontrato il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier il 28 aprile 2025 e il nuovo ministro degli esteri Johann Wadephul il 30 aprile.

“L’America è fondamentale per la sicurezza dell’Europa, cruciale per la sicurezza dell’Europa”, ha dichiarato Merz. “Ho più speranze oggi che a febbraio, ho più speranze per il Vertice dell’Aia che saremo in grado di sviluppare una strategia comune insieme agli americani”, ha affermato nel corso di una conferenza stampa trasmessa in streaming.

Tornando alla ben nota frase, pronunciata da Merz appena eletto, in merito agli Usa, Merz ha aggiunto rispondendo a una domanda di Reuters: “i timori che ho avuto nella notte delle elezioni erano relativi alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco che era avvenuta una settimana prima. Sono molto grato oggi che ora posso essere più ottimista sul futuro dell’alleanza NATO”. Reuters gli ha chiesto se avesse cambiato idea dopo aver messo in dubbio sulla tv nazionale tedesca che la Nato sarebbe esistita ancora per il summit dell’Aia che si terrà a fine giugno.

L’allora candidato cancelliere della CDU/CSU Friedrich Merz aveva dichiarato che il suo obiettivo in politica estera è raggiungere l’indipendenza dagli USA. Il 23 febbraio nel “Berlin Round” di ARD e ZDF, il leader della CDU aveva affermato: “Per me la priorità assoluta sarà rafforzare l’Europa il più rapidamente possibile, affinché si possa davvero raggiungere, passo dopo passo, l’indipendenza dagli USA”. Aveva anche aggiunto che non credeva “che avrei mai detto una cosa del genere in uno show televisivo”.