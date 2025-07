Nato: risponderemo a cyber minacce Russia, come riterremo opportuno

Milano, 19 lug. (askanews) – La promessa è una “risposta” alle attività informatiche malevole ai servizi segreti militari russi (GRU) contro diversi alleati: un rapporto della Nato questa settimana ha lanciato un nuovo allarme su “le attività informatiche malevole della Russia, che costituiscono una minaccia per la sicurezza degli Alleati. Siamo solidali e riconosciamo che Estonia, Francia, Regno Unito e Stati Uniti d’America hanno recentemente attribuito attività informatiche malevole ai servizi segreti militari russi (GRU) contro diversi alleati della NATO e l’Ucraina”.

Gravi azioni che portano ad altrettanto gravi conclusioni. “Queste attività dimostrano il disprezzo della Russia per il quadro delle Nazioni Unite per un comportamento responsabile degli Stati nel cyberspazio, che la Russia dichiara di rispettare. Le azioni della Russia non scoraggeranno il sostegno degli Alleati all’Ucraina, inclusa l’assistenza informatica attraverso il Meccanismo di Tallinn e la coalizione per le capacità informatiche. Continueremo a utilizzare gli insegnamenti tratti dalla guerra contro l’Ucraina per contrastare le attività informatiche malevole della Russia” si legge nella dichiarazione di condanna del Consiglio Nord Atlantico in merito alle attività informatiche dannose della Russia. “La NATO si batte per un cyberspazio libero, aperto, pacifico e sicuro. Invitiamo tutti gli Stati, compresa la Russia, a rispettare i propri obblighi internazionali, anche quando operano nel cyberspazio, e ad agire in modo coerente con il quadro di comportamento responsabile degli Stati nel cyberspazio, come affermato da tutti i membri delle Nazioni Unite” si aggiunge. “Risponderemo a queste minacce nel momento e nei modi che riterremo opportuni, in conformità con il diritto internazionale e in coordinamento con i nostri partner internazionali, inclusa l’UE” è la chiosa.