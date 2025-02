Nato, Rutte a membri NPA: serve aumento spese e produzione difesa

Bucarest, 18 feb. (askanews) – Oggi (martedì 18 febbraio 2025) il Segretario Generale della NATO Mark Rutte ha accolto i membri dell’Assemblea parlamentare della NATO (NPA, NATO Parliamentary Assembly) nel quartier generale della NATO a Bruxelles. Insieme con il presidente dell’NPA Marcos Perestrello, Rutte ha presieduto la riunione annuale dell’NPA con i rappresentanti permanenti del Consiglio Nord Atlantico. Si è discusso – fa sapere la Nato – una serie di sfide per la sicurezza che l’Alleanza deve affrontare, dalla guerra in corso contro l’Ucraina al sabotaggio, agli attacchi informatici e ad altre attività destabilizzanti che cercano di inserirsi nelle società in tutta l’Alleanza.

Di fronte a queste e ad altre sfide, il Segretario generale ha invitato i membri del Parlamento a sostenere l’aumento della spesa per la difesa e la produzione di difesa. Li ha anche esortati a continuare a sostenere un solido sostegno all’Ucraina, per garantire che l’Ucraina sia in una posizione di forza per garantire una pace duratura.

Rutte ha elogiato la cooperazione di lunga data tra la NATO e l’NPA, evidenziando il valore di questo impegno regolare. Questo legame non solo promuove una migliore comprensione delle politiche e delle attività della NATO tra i membri dell’NPA, ma offre anche opportunità agli ambasciatori e ad altri funzionari della NATO di ascoltare direttamente dai rappresentanti dei cittadini che l’Alleanza serve.

L’NPA è un’organizzazione interparlamentare che è istituzionalmente separata dalla NATO. Riunisce parlamentari degli alleati della NATO e dei paesi partner per discutere questioni politiche, di difesa e di sicurezza che l’Alleanza deve affrontare. All’incontro hanno partecipato il Comitato Permanente dell’NPA, che disciplina l’NPA ed è composto dal capo di ogni delegazione di ogni Paese alleato, dal Presidente dell’NPA, dai Vicepresidenti, dal Tesoriere e dal Segretario Generale dell’NPA.

(foto Nato)