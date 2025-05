Nato, Rutte incontra tedesco Wadephul scelto agli Esteri da Merz

Milano, 30 apr. (askanews) – Il Segretario Generale della NATO Mark Rutte incontra Johann Wadephul, membro del Bundestag tedesco. Oggi mercoledì 30 aprile 2025, Rutte, incontrerà il deputato del Bundestag tedesco per Rendsburg-Eckernförde, Johann Wadephul – il capo della delegazione tedesca presso l’Assemblea Parlamentare della NATO dal 2021 – presso il quartier generale della NATO a Bruxelles.

Wadephul, saldo sostenitore dell’Ucraina, è un politico tedesco appartenente al partito Unione Cristiano-Democratica (CDU). Nato nel 1962 a Husum, è membro del Bundestag dal 2009. Ha ricoperto ruoli significativi, tra cui vicepresidente del gruppo parlamentare CDU/CSU, con responsabilità in politica estera e di sicurezza. È noto per il suo approccio pragmatico e per la sua esperienza nelle relazioni internazionali.

Nei giorni scorsi è stato indicato come Ministro degli Esteri della Germania nel governo guidato da Friedrich Merz. Wadephul è un sostenitore dell’atlantismo e della cooperazione strategica con gli alleati occidentali, ma ha anche sottolineato l’importanza di una maggiore indipendenza strategica per l’Europa.

Wadephul è inoltre a capo della Delegazione tedesca presso l’Assemblea Parlamentare della NATO (NATO PA) dal 2021. È membro della Commissione Politica (PC), della Sottocommissione per i Partenariati NATO (PCNP), della Sottocommissione per le Relazioni Transatlantiche (PCTR), del Consiglio Interparlamentare Georgia-NATO (GNIC) e della Commissione Permanente (SC). Nel novembre 2024 è stato eletto Vicepresidente della NATO PA.

Ha anche sottolineato l’importanza della sicurezza nella regione del Mar Baltico, specialmente in risposta alle minacce ibride e agli attacchi alla infrastruttura critica. La sua posizione riflette un forte impegno verso la cooperazione transatlantica e il rafforzamento della presenza della NATO in aree strategiche