Nato, Rutte: parlato con Trump, Usa e Alleanza “sempre più forti”

Milano, 27 feb. (askanews) – “Stati Uniti e NATO stanno diventando sempre più forti. Gli alleati della NATO si stanno muovendo rapidamente per investire di più nella difesa. Grandi aumenti annunciati e altri a seguire”. Lo ha scritto il segretario generale della Nato Mark Rutte sui social in merito a una telefonata intercorsa tra i due. “In Ucraina, gli alleati stanno preparando miliardi in più in aiuti oltre a contributi alle garanzie di sicurezza” ha aggiunto, sottolineando che “è bello parlare con Trump”.

In precedenza il 14 febbraio il segretario generale della NATO Rutte ha incontrato a Monaco, di persona, il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance.