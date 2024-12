Nato, Rutte: seguiamo “passo dopo passo” situazione in Sudcorea

Milano, 4 dic. (askanews) – “La Corea del Sud fa parte della nostra partnership indo-pacifica (Corea del Sud, Giappone, Australia, Nuova Zelanda) e questo significa che siamo molto interessati a come si svilupperà la situazione”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte in un briefing all’inzio della seconda giornata di ministeriale Esteri a Bruxelles, sottolineando di non voler commentare la situazione politica interna al Paese che in queste ore drammatiche ha visto un strano comportamento del suo presidente.

“Stiamo seguendo passo dopo passo e momento per momento cosa sta succedendo. Ma in questo momento, non voglio commentare. Vediamo prima come i coreani sono in grado di superare questa situazione, e se necessario, potrebbero esserci ulteriori commenti in seguito” ha aggiunto Rutte.

Poi incalzato da altre domande sempre sullo stesso argomento, il segretario generale della Nato ha aggiunto: “La nostra relazione è ferrea”, intendendo il rapporto tra l’Alleanza e Seoul. “Non voglio commentare ora, perché i coreani stessi in questo momento stanno cercando di stabilizzare la situazione e, se necessario, mi ascolterete, sentirete di più da me, ma potete star certi che per noi, la relazione con la Corea del Sud è fondamentale”.