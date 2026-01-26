Nato, Rutte: “Ue può difendersi senza gli Usa? Sognate, non possiamo”

La replica davanti Commissione Esteri e Difesa Parlamento europeo

Bruxelles, 26 gen. (askanews) – “Se qualcuno pensa ancora che l’Unione Europea, o l’Europa nel suo complesso, possa difendersi senza gli Stati Uniti… continui a sognare. Non potete. Non possiamo. Abbiamo bisogno l’uno dell’altro”: lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Mark Rutte, nella sua replica di fronte alla commissione per gli affari esteri (AFET) e alla commissione per la sicurezza e la difesa (SEDE) del Parlamento europeo a Bruxelles.