Nato, Shekerinska a Parlamento Ue: bene piano ReArm Europe

Milano, 20 mar. (askanews) – Il vicesegretario generale della NATO Radmila Shekerinska si è rivolta alla Commissione per la sicurezza e la difesa del Parlamento europeo (SEDE). Ha elogiato gli europei per aver intensificato gli investimenti nella difesa per garantire la sicurezza, ha elogiato la cooperazione con l’Unione europea (UE) e ha risposto alle domande dei membri del Parlamento europeo. Lo rende noto l’Alleanza in una nota.

Shekerinska ha accolto con favore il piano ReArm Europe, nonché il sostegno europeo all’Ucraina. In un contesto di sicurezza in cui l’Europa si trova ad affrontare instabilità e minacce provenienti da più direzioni, il Vice Segretario Generale ha sottolineato che “proteggere la nostra gente è il nostro dovere più sacro”.

Shekerinska ha elogiato le iniziative a livello europeo e nazionale per incrementare la spesa per la difesa, le capacità e la prontezza, pur notando che la relazione transatlantica rimane la pietra angolare della sicurezza europea. Nelle sue osservazioni ai parlamentari europei, ha sottolineato la necessità di un pilastro europeo più forte all’interno di una NATO forte.

Il Vice Segretario Generale ha sottolineato l’importanza di continuare a rafforzare la cooperazione NATO-UE. Ha sottolineato che la NATO e l’UE sono partner naturali e indispensabili e che l’UE può usare la sua leva economica unica per aumentare la produzione di difesa, l’innovazione e la mobilità militare in linea con i piani, le capacità e gli standard militari della NATO. A questo proposito ha anche sottolineato la necessità di coinvolgere il più possibile gli alleati non UE nelle iniziative dell’UE in materia di difesa.