Nato si esercita in Germania, Steadfast Dart 26 nel vivo

Anche mezzi e uomini italiani impegnati negli esercizi

Bergen (Germania), 19 feb. (askanews) – Steadfast Dart 2026 (STDT26) è il primo dispiegamento delle Forze di Reazione Alleate nel Vigilance Area Centre nonché l’esercitazione NATO più visibile e più grande del 2026. In queste immagini di Askanews vediamo operazioni combinate, con la partecipazione di uomini, donne e mezzi anche italiani. Tra questi si sono visti oggi impegnati Agusta AW-129 Mangusta, veicoli Lince e BV 206. Il Comando Interforze di Brunssum è il quartier generale in capo alle attività. Al NATO NRDC-ITA è affidato il comando guida delle Allied Reaction Force (Arf).In Steadfast Dart 26 sono impegnati 13 paesi, circa 10.000 soldati, 17 mezzi navali (navi da sbarco anfibie, fregate, cacciamine, ecc.), oltre 20 velivoli (EF-2000, F-16 e A400M), 1500 veicoli militari (carri armati, lanciarazzi, veicoli di fanteria, ecc.), ISR (sistemi aerei a pilotaggio remoto, UAS, veicoli terrestri a pilotaggio remoto, UGV, ecc.) e protezione delle forze.Servizio di Cristina GiulianoMontaggio askanewsImmagini Nato, askanews