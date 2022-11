Nato, Stoltenberg: Quello arrivato in Polonia era un missile da difesa ucraino

Il missile “molto probabilmente ucraino” che ha colpito ieri il villaggio polacco di Przewodow, nei pressi del confine con l’Ucraina, “non aveva le caratteristiche” di un “attacco” diretto contro il territorio Nato e per questo è sfuggito ai sistemi di difesa dell’Alleanza. Lo spiega il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, in conferenza stampa a Bruxelles al termine del Consiglio dell’Atlantico del Nord. “I sistemi di difesa antiaerei – dice Stoltenberg – sono concepiti per proteggerci dagli attacchi. I missili cruise, i missili balistici hanno caratteristiche particolari: noi li monitoriamo e valutiamo se si tratta di un attacco o di qualcos’altro”. Quello che ha provocato due morti ieri in Polonia “era molto probabilmente un missile da difesa ucraino, che non ha le caratteristiche di un attacco. Questo spiega perché le azioni sono andate come sono andate. Questo – sottolinea infine – non dice nulla sulla nostra capacità di difenderci da attacchi deliberati contro il territorio della Nato”.