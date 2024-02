Nato, Stoltenberg: vogliamo vedere Georgia verso piena adesione

Milano, 21 feb. (askanews) – “Vogliamo vedere la Georgia muoversi nella giusta direzione. Verso più democrazia e prosperità. Verso la piena adesione alla famiglia euro-atlantica”. Lo ha detto il Segretario generale della NATO Jens Stoltenberg con Irakli Kobakhidze, primo ministro della Georgia.

Il segretario generale dell’alleanza ha poi aggiunto: “Ci siamo già incontrati in passato, ma questa è la prima volta che ci incontriamo nella sua nuova veste di Primo Ministro e pertanto vorrei iniziare congratulandomi con lei per la sua nomina e non vediamo l’ora di lavorare con lei. La Georgia è uno stretto partner della Nato e sosteniamo pienamente la sovranità e l’integrità territoriale della Georgia”.

“Mi congratulo con voi per aver ottenuto lo status di candidato all’Unione europea. Ora è importante che la Georgia continui e intensifichi le riforme interne e sostenga i valori democratici”, ha dichiarato.

Stoltenberg ha poi promesso: “La Nato continuerà a stare al vostro fianco mentre lavorate per realizzare tali aspirazioni”.