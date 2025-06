Nato, Tajani: ottimismo su accordo spese difesa a vertice l’Aja

Ministro: favorevoli ad aumento, ma serve flessibilità

Roma, 12 giu. (askanews) – Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito oggi il suo ottimismo in vista del prossimo vertice dell’Aja in merito alle spese della difesa in una conferenza stampa in occasione della riunione ministeriale Weimar Plus.”L’Italia è favorevole ad aumentare le spese per la sicurezza, sono convinto che prima del vertice dell’Aja si troverà un accordo”, ha detto Tajani, segnalando che l’Italia richiede “più tempo e più flessibilità”.Tajani ha spiegato che l’Italia ascolterà le proposte del segretario generale della Nato Mark Rutte e ha formulato le sue osservazioni. La proposta è quella di arrivare al 5% del Pil in 10 anni.Il ministro ha detto che è “anche giusto rafforzare il nostro impegno a favore della protezione dell’Alleanza Atlantica, per la quale gli americani fanno molto, e noi dobbiamo fare molto di più, affinché l’Alleanza sia pronta”.”Tutto questo – ha proseguito – è il motivo per cui è importante avere una difesa europea, che era il sogno di De Gasperi, e se permettete di Silvio Berlusconi. Penso che sia la direzione giusta verso cui andare”.