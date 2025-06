Nato, Tajani: Spagna dovrà rispettare le regole che rispettano tutti

L’Aia, 25 giu. (askanews) – “La Spagna dovrà rispettare le regole che rispettano tutti, quindi abbiamo bisogno di coraggio. Un conto sono i fatti, un conto sono le dichiarazioni. Noi abbiamo fatto i fatti e abbiamo ottenuto quello che ritenevamo necessario”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani incontrando la stampa a margine del vertice Nato, dopo la ministeriale del G7, commentando dopo che il premier Pedro Sanchez ha parlato di una deroga per Madrid al 5% di spese per la difesa dagli alleati da qui al 2035.

Le parole di Tajani sembrano far riferimento al lungo negoziato portato avanti dall’Italia con importanti risultati ottenuti. “Non perché dobbiamo accondiscendere agli americani, ma perché dobbiamo garantire la nostra sicurezza e non essere sempre costretti a chiedere intervento agli americani, perché le due cose non possono essere compatibili. Non spendere e non chiedere agli americani. Se non vogliamo chiedere agli americani e vogliamo stare allo stesso loro livello, cioè secondo un pilastro europeo e americano, dobbiamo investire di più in sicurezza, perché se non si investe in sicurezza e non c’è equilibrio tra Europa ed altri, la nostra sicurezza è in pericolo” ha detto chiaramente Tajani.

In base alle fonti di askanews, in seguito ai serrati negoziati che hanno preceduto il vertice nel documento sarebbero presenti enormi elementi di flessibilità oltre alla deroga al 2035 per arrivare al 5% del Pil, il no a incrementi annuali predeterminati, la revisione degli impegni al 2029 e ancora la grande flessibilità dell’1,5% non core difesa. La flessibilità – precisa la fonte – è sul come si intende in maniera sovrana aumentare le spese, ma gli obiettivi restano.