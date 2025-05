Nato:Rutte a Dayton condanna attacchi Russia a ucraini ultime 48 ore

Milano, 26 mag. (askanews) – “All’Assemblea Parlamentare della NATO a Dayton, il Segretario Generale NATO ha condannato gli attacchi indiscriminati della Russia contro civili innocenti nelle ultime 48 ore, affermando che la NATO sostiene pienamente gli sforzi urgenti del Presidente Trump per porre fine ai combattimenti. L’Ucraina ha bisogno di una pace giusta e duratura”. Lo ha scritto la portavoce dell’Alleanza Allison Hart sui social ufficiali.

“Al vertice dell’Aia il mese prossimo, i leader alleati prenderanno decisioni per rendere la NATO un’alleanza più forte, più efficace e più letale”, ha detto il segretario generale in base allo script diffuso dall’Alleanza. “Per rendere la NATO più forte, dobbiamo aumentare la spesa per la difesa, che è alla base di tutto. Gli alleati dovranno investire molto di più per raggiungere nuovi obiettivi di capacità, che i ministri della Difesa della NATO concorderanno a Bruxelles la prossima settimana. Abbiamo bisogno di più risorse, forze e capacità in modo da essere pronti ad affrontare qualsiasi minaccia e ad attuare pienamente i nostri piani di difesa collettiva. La maggior parte degli alleati, se non tutti, raggiungerà l’obiettivo iniziale di spendere il 2% del PIL per la difesa quest’anno. E molti hanno già annunciato l’intenzione di andare molto oltre. Sappiamo che l’impegno del 2% – concordato nel 2014 – non lo basta più. Quindi, nel 2025, stiamo finalizzando un piano per aumentare drasticamente la spesa per la difesa in tutta l’Alleanza”.

Rutte ha dichiarato di presumere che i membri dell’Alleanza concorderanno un obiettivo generale di spesa per la difesa pari al 5% del prodotto interno lordo durante il vertice che si terrà all’Aia il mese prossimo, secondo i media internazionali. “Presumo che all’Aia concorderemo un obiettivo elevato di spesa per la difesa, pari al 5% complessivo”, ha affermato secondo Reuters Rutte durante una riunione dell’Assemblea parlamentare della NATO a Dayton. “Diciamo che questo 5%, ma non dirò quale sarà la ripartizione individuale, sarà notevolmente superiore al 3% quando si tratterà di spesa effettiva, e sarà anche un obiettivo per la spesa legata alla difesa”, ha aggiunto.