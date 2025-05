Natura, storia e ambiente: il Vesuvio torna di moda, il 1° maggio migliaia di turisti sul cratere

Sono 2.786 i visitatori e i turisti che il 1° maggio sono saliti sulla vetta del Vesuvio. Un risultato lusinghiero, complice anche il bel tempo. “Anche per il 1° maggio il Cratere del Vesuvio ha registrato un dato molto positivo di presenze all’area del Cratere. Migliaia di visitatori, provenienti da tutta Italia e dall’estero, hanno scelto di trascorrere la Festa del Lavoro sul vulcano, approfittando della giornata di sole” ha commentato il presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca “Il trend positivo delle presenze conferma la centralità del Vesuvio come meta di turismo sostenibile e come luogo simbolico per ritrovare un contatto autentico con la natura e con la storia. Il Parco continuerà a promuovere iniziative che rafforzino il legame tra il territorio e i cittadini, valorizzando al contempo il lavoro di chi ogni giorno si impegna per custodire e raccontare questo straordinario patrimonio”.