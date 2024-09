NaturaSì, nel 2023 fatturato consolidato a 415 milioni

NaturaSì ha festeggiato i primi 40 anni di attività in un evento a Jesolo (Venezia) e ha tracciato un primo bilancio economico per l’anno in corso con numeri in crescita per il 2024. Fino ad agosto di quest’anno, l’incremento delle vendite è stato del 10,3%. Il 2023 ha chiuso il bilancio con un fatturato consolidato di circa 415 milioni di euro. In un contesto economico segnato dall’inflazione, il settore biologico ha dimostrato una solida crescita. “Questi dati, infatti, riflettono una crescente consapevolezza dei consumatori italiani sull’importanza di scelte alimentari sostenibili e salutari – ricordano dall’azienda -, confermato da un incremento del +8% nei volumi di vendita nei primi mesi dell’anno. Inoltre, NaturaSì ha pianificato investimenti significativi per il 2024, con un budget di 6 milioni di euro destinato alla ristrutturazione di dodici negozi esistenti e all’apertura di quattro nuovi punti vendita”. Una tendenza alimentata da una maggiore consapevolezza dell’importanza di preservare l’ambiente, e quindi di sostenere le tecniche agroecologiche che aiutano a contrastare la crisi climatica. Secondo l’Istat, infatti, quasi il 60% degli italiani vede i cambiamenti climatici come una fonte di preoccupazione. E nel 2023 il 90% della popolazione di età compresa tra 18 e 65 anni ha acquistato consapevolmente almeno un prodotto alimentare bio. Nel 2023, NaturaSì poteva contare su 300 aziende agricole sul territorio italiano, 320 negozi, 1.200 collaboratori, oltre 9.000 prodotti commercializzati certificati biologici, 500 prodotti con i marchi NaturaSì, SìEssenziali e Le Terre di Ecor.