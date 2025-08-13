Naufragio a largo di Lampedusa, Croce Rossa: 20 morti, 60 superstiti

La vicedirettrice dell’hotspot Cri dell’isola: “Sono provati”

Roma, 13 ago. (askanews) – Sessanta i migranti sopravvissuti (56 uomini e 4 donne) a quello che sembra essere un naufragio avvenuto a poco più di 17 miglia dalle coste di Lampedusa. Sono circa 20, invece, il numero dei morti, secondo la Croce Roosa.Non si hanno al momento notizie certe sulla presenza di altre persone a bordo delle due imbarcazioni il cui viaggio, iniziato da Zawiya, in Libia, si sarebbe interrotto improvvisamente in mare per cause ancora da accertare. L’equipe multidisciplinare della Croce Rossa Italiana nell’hotspot di Contrada Imbriacola sta assistendo 56 delle persone sopravvissute e si prepara ad accogliere le quattro che sono state trasportate al poliambulatorio dell’isola.”Sono provati dal viaggio e in condizioni discrete, la nostra equipe multidisciplinare li ha presi in carico e si sta occupando di loro e dei loro bisogni”, ha spiegato Cristina Palma, vicedirettrice dell’hotspot Cri di Lampedusa.